L'astrologa: «Nel 2025 ci saranno molti colpi di scena e svolte inaspettate»

L'astrologa Monica Kissling. © no source

Il futuro è... incerto. Ma anche tracciato? A blue News l'astrologa Monica Kissling parla delle maggiori sfide - ma anche delle opportunità - del nuovo anno. Scoprite qui cosa vi aspetta.

Monica Kissling, in arte Madame Etoile, lavora come astrologa a Zurigo dal 1985, dove offre consulenza a privati e aziende.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era.

L'astrologa rivela a blue News quali opportunità e rischi ci riserva il 2025.

«Non sappiamo cosa succederà davvero», sottolinea. Mostra di più

«Il 2024 è stato un anno difficile», afferma Monica Kissling nel talk show «Lässer» di blue. Non per lei personalmente, ma per coloro che la circondano, e questo ha colpito anche lei, ovviamente.

Quando la conduttrice Claudia Lässer le chiede come affronta il fatto di vedere sempre tutto attraverso le stelle, l'astrologa risponde con una risata: «A volte è un po' noioso». Soprattutto quando vede costellazioni difficili.

Ci sono situazioni in cui dice a se stessa: «Non avevo davvero bisogno di saperlo». In astrologia non esistono costellazioni negative, ma solo difficili. Ma è utile sapersi adattare ad esse.

La lettrice di stelle non si limita a ripercorrere il movimentato 2024, ma osa anche guardare al 2025. Cosa possiamo aspettarci?

Un futuro incerto

«Da un punto di vista astrologico, è chiaro che il rischio di conflitti armati aumenterà in modo massiccio nel prossimo anno e forse anche in quello successivo», afferma.

Gli astrologi lo hanno scoperto analizzando i cicli di centinaia di anni. Ci sono sempre cicli che si ripetono.

«Non sappiamo cosa accadrà davvero». Dipende anche da molte decisioni. Ma il mondo è attualmente molto incerto ed è proprio questa incertezza la sfida più grande del nuovo anno. Non si sa dove si andrà a parare. «Ci saranno molti colpi di scena e svolte inaspettate».

Questa incertezza non riguarda solo le questioni globali, ma anche quelle personali. «Bisogna creare una stabilità interiore per poter affrontare le turbolenze», consiglia l'esperta.