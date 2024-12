I nativi del Capricorno compiono gli anni tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. pixabay/lenhelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. Nuove conoscenze e altri progetti interessanti attendono i nati sotto il segno del Capricorno.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove ci porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Il 2025 porterà cambiamenti fondamentali nel mondo, ma soprattutto nella vostra vita personale. Si tratta di un'opportunità e di una sfida.

Un'opportunità perché potrete finalmente liberarvi di molti bagagli e degli obblighi. Questo crea spazio per nuove cose che vi stimoleranno mentalmente: nuove conoscenze, nuovi interessi, nuovi progetti.

Adattarsi con flessibilità ai cambiamenti

Il fatto che la vita vi richieda una grande capacità di adattamento e flessibilità è una sfida.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

All'inizio può scattare un riflesso di difesa, perché in realtà vi sentite più a vostro agio quando le cose rimangono come sono. Quando potete contare su ciò che vi è familiare.

Tuttavia dopo le turbolenze degli ultimi anni, potrebbe essere più facile lasciarsi andare.

Potete farlo senza una pianificazione perfetta

Fortunatamente, non deve essere necessariamente stressante.

Dopo tutto, ciò che inizialmente sembra urgente in realtà richiede un po' di tempo. I cambiamenti non decollano nei primi sei mesi dell'anno.

Potete quindi prendervi tutto il tempo necessario per prepararvi. Ma preparatevi consapevolmente alle nuove situazioni. E permettetevi di provare cose diverse.

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

Non è necessario avere un piano perfetto, potete permettervi di fare delle deviazioni o degli errori. Nel 2025 vi capiterà spesso di andare avanti e indietro. Questo non è un segno che state facendo qualcosa di sbagliato, ma è nella natura della transizione in corso.

Coltivate le relazioni e i rituali

La primavera vi offre l'opportunità di ricordare. Forse desiderate rivedere vecchie conoscenze o ravvivare un rituale.

È importante che cerchiate attivamente il contatto con le persone: per celebrare i momenti passati, ma anche come compagni nella vostra nuova vita. «Insieme invece che solitudine» dovrebbe essere il vostro motto.