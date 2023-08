Il latte può essere utilizzato per un'infinità di piatti, tra cui la torta di ricotta e i maccheroni al formaggio.

Avete mai buttato via del latte perché non siete riusciti a finire il cartone? Non siete i soli.

Kate Arthur, responsabile della nutrizione presso l'Agricultural and Horticultural Development Board (AHDB), ha pensato a voi, spiegandoci come conservare correttamente il latte e ci ha proposto dei modi per aiutarvi a consumarlo tutto.

Conservazione corretta

«Conservare il latte in modo corretto può prolungarne la durata di conservazione e garantire che sia ancora fresco entro la data di scadenza», spiega Kate. «Assicuratevi di tenere il latte in posizione verticale, lontano da altri alimenti dall'odore forte, e possibilmente tenetelo fuori dalle porte del frigorifero, che tendono a essere più calde del resto del frigorifero».

Mettetelo nel congelatore

Se non si prevede di utilizzare il latte per un paio di mesi, è possibile conservarlo in freezer.

«Il latte può essere congelato fino a sei settimane nel freezer, senza che il suo valore nutrizionale o il suo sapore ne risentano», consiglia Kate. «Assicuratevi di scongelarlo in frigorifero, invece che all'aperto, perché potrebbe rovinarsi prima».

Preparatevi un frullato

I frullati sono un modo facile e delizioso per aggiungere vitamine e nutrienti alla vostra dieta.

«Il latte è un ingrediente incredibilmente versatile e può essere incorporato in una varietà di ricette. Combinandolo con la frutta, un altro alimento che sappiamo essere molto importante per la nostra salute, si può creare un frullato pieno di sostanze nutritive che può essere bevuto a casa o in viaggio».

Frullare una salsa bianca

Il latte può anche essere incorporato in una serie di pasti sani e sostanziosi, arricchendoli di calcio e B12.

«Il latte può essere utilizzato in una serie di piatti deliziosi come base di una salsa bianca», raccomanda la nutrizionista. «Questo può essere utilizzato in una varietà di piatti che possono essere cucinati in serie, dalle lasagne di manzo al pasticcio di pesce ai maccheroni al formaggio».

Pianificare in modo efficiente

Pianificare i pasti è un ottimo modo per ridurre gli sprechi, e questo vale anche per il latte.

«Un modo semplice per assicurarsi di non sprecare il latte è quello di non comprarne troppo. Provate a tenere un diario lattiero-caseario per qualche settimana per vedere quanto latte consumate e usatelo come punto di riferimento per la prossima spesa».

Covermedia