La teoria parla di collaborazione e responsabilità condivisa. La pratica racconta chat silenziose, scadenze mancate e frustrazione collettiva. Perché il lavoro di gruppo resta uno degli strumenti didattici più detestati.

Covermedia Covermedia

C'è un'esperienza capace di mettere d'accordo generazioni di studenti più di qualsiasi esame: il lavoro di gruppo.

Tutti lo conoscono, quasi nessuno lo ama. Eppure continua a essere proposto come elemento centrale della formazione, nonostante somigli spesso più a una prova di resistenza psicologica che a un esercizio di collaborazione.

Basta nominarlo per evocare rassegnazione e irritazione. Il problema nasce subito, già nella composizione del gruppo. Scegliere i compagni è come mettersi nella fila sbagliata al supermercato: qualunque opzione sembra quella meno vantaggiosa. Non a caso, nel linguaggio informale «team» viene spesso tradotto con «tanto, uno farà tutto».

Altre che lavoro condiviso...

Il primo atto ufficiale è la creazione della chat. Nome del corso, slogan motivazionale, qualche emoji di circostanza e un entusiasmo che nessuno sente davvero. Parte il messaggio cordiale: calendario condiviso, proposta di incontro, promessa di collaborazione.

Poi cala il silenzio. Arrivano le scuse educate, seguite dalla competizione su chi sia più impegnato. Alla fine qualcuno scrive una bozza iniziale e assegna i compiti, che restano inevasi.

Altro che lavoro condiviso. La simpatia iniziale svanisce, cresce la sensazione di essere l'unico a fare qualcosa e il documento resta incompleto a pochi giorni dalla consegna. L'obiettivo del buon voto viene accantonato e la priorità diventa semplicemente superare l'esame.

L'esperienza condivisa è odiare i lavori di gruppo

C'è chi cura solo la copertina, chi sparisce per settimane, chi rientra all'ultimo con una giustificazione elaborata e una richiesta apparentemente innocua: aggiungere il proprio nome. In cambio si offre di stampare e consegnare tutto. Spesso in ritardo.

Nelle intenzioni, il lavoro di gruppo dovrebbe insegnare autonomia e responsabilità. Nella pratica lascia una certezza condivisa: se esiste un'esperienza capace di unire studenti di corsi, facoltà e generazioni diverse, è l'avversione collettiva per il lavoro di gruppo.