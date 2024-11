Un esperto del sonno ci consiglia cinque piante ideali da aggiungere alla camera da letto per migliorare il riposo.

Le piante da interno non solo abbelliscono gli ambienti, ma offrono anche numerosi benefici per la salute, come la purificazione dell'aria e l'umidificazione naturale.

Per questo, la dottoressa Deborah Lee, esperta del sonno del Doctor Fox e collaboratrice di Get Laid Beds, suggerisce di inserire piante nell'ambiente dedicato al riposo per favorire il benessere respiratorio, migliorare l'umore e garantire un sonno più profondo e rigenerante.

Quali sono le piante migliori per questo scopo? Ecco le cinque scelte della dottoressa Deborah.

Pianta serpente «Le piante serpente sono perfette per rilasciare ossigeno durante la notte e purificare l'aria. In camera da letto migliorano la qualità dell'aria notturna, favorendo un sonno più riposante», spiega l'esperta.

Giglio della pace «Il giglio della pace è ideale per i mesi più freddi, poiché aumenta l'umidità dell'aria e aiuta a filtrare le tossine, contrastando i germi portati dal clima invernale», aggiunge Deborah.

Lavanda Questa pianta, nota per il suo profumo calmante, è stata utilizzata per secoli per favorire il sonno. «La lavanda è celebre per il suo effetto rilassante. Riduce stress e ansia, creando un'atmosfera calma e serena, perfetta per dormire. Inoltre, ha un profumo meraviglioso che arricchisce l'ambiente», sottolinea l'esperta.

Edera inglese «L'edera inglese è ideale per ridurre le muffe nell'aria, migliorando la salute respiratoria. Avere questa pianta in camera garantisce aria più pulita durante il sonno, proteggendo dai raffreddori tipici dell'inverno», consiglia la dottoressa Lee.

Aloe vera «L'aloe vera è conosciuta per i suoi molteplici benefici, ma pochi sanno quanto possa influire positivamente sulla qualità del sonno. È resistente, facile da mantenere e, come la pianta serpente, rilascia ossigeno durante la notte, migliorando l'aria in camera», conclude l'esperta.

Con queste piante, la vostra camera da letto non sarà solo più bella, ma anche più sana e accogliente per un sonno davvero rigenerante.

