Uno studio delle università di Würzburg e Losanna rivela che alcune formiche praticano amputazioni mirate per salvare le compagne ferite. Un comportamento unico nel mondo animale, finora osservato solo negli esseri umani.

Covermedia Covermedia

In natura, la sopravvivenza passa spesso per soluzioni estreme.

Le formiche della Florida lo sanno bene: quando una compagna è ferita a una zampa, non esitano a intervenire chirurgicamente. Le morsicano via l'arto lesionato – un'amputazione vera e propria – per impedirne l'infezione e aumentare le possibilità di sopravvivenza.

Lo ha dimostrato un team di ricercatori dell'Università di Würzburg e dell'Università di Losanna, che ha osservato il comportamento di queste formiche in laboratorio. I risultati, pubblicati su Current Biology, mostrano che le amputazioni non sono casuali, ma mirate e selettive: avvengono solo quando la ferita si trova nella parte superiore della zampa, l'equivalente del nostro femore.

Se invece la lesione colpisce la parte inferiore, le formiche scelgono una strada diversa: la cura paziente. Leccano la ferita, la puliscono e la monitorano a lungo. Questa forma di assistenza dura il doppio rispetto alle amputazioni, ma offre comunque una buona possibilità di salvezza.

«Le ferite al femore compromettono la circolazione della linfa e rallentano la diffusione dei batteri, lasciando il tempo di intervenire», spiega Erik Frank, biologo dell'Università di Würzburg. «Nelle ferite più distali, invece, il flusso è troppo rapido: i patogeni si diffondono prima che l'amputazione possa servire».

Le analisi al micro-CT confermano: il femore delle formiche contiene dieci volte più muscoli rispetto alla parte inferiore della zampa, con canali più stretti che rallentano la circolazione. Questo spiega perché l'amputazione, se eseguita presto, risulti efficace solo in quel punto.

Nei test condotti su ferite infette con il batterio Pseudomonas aeruginosa, i risultati sono stati sorprendenti:

Tutte le formiche amputate sono sopravvissute.

Quelle con la stessa ferita ma non amputate sono morte.

L'amputazione delle ferite più basse non ha dato benefici.

«La nostra ricerca mostra per la prima volta che un animale può decidere di amputare in modo preventivo», sottolinea Frank. «È una forma di medicina sociale sorprendentemente complessa».

Secondo Laurent Keller, coautore dello studio e docente all'Università di Losanna, «un simile comportamento era finora documentato solo negli esseri umani».

La chiave di questa capacità potrebbe risiedere nella biologia stessa delle formiche della Florida. A differenza di molte altre specie, non possiedono una ghiandola antibatterica che produce secrezioni disinfettanti. Vivendo in ambienti umidi e pieni di batteri, come il legno marcescente, hanno sviluppato una strategia alternativa: la chirurgia di emergenza.