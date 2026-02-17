  1. Clienti privati
Le metastasi possono diffondersi ancora Lo studio che cambia la visione della progressione tumorale

Covermedia

17.2.2026 - 16:00

Nuovi dati mostrano che alcune metastasi non si limitano a crescere localmente, ma rilasciano precocemente altre cellule tumorali, talvolta prima ancora di essere visibili alla risonanza magnetica.

Covermedia

17.02.2026, 16:00

17.02.2026, 16:14

Per anni le metastasi sono state considerate il punto d'arrivo della malattia oncologica: una volta insediate in un organo, crescono ma non «seminano» ulteriormente.

Oggi questa certezza vacilla. Un team di ricerca tra Ratisbona ed Erlangen ha dimostrato che alcune metastasi possono a loro volta diffondere nuove cellule tumorali all'interno dello stesso organo.

Lo studio, pubblicato su PubMed, ha coinvolto la Clinica di Medicina Interna III dell'Ospedale universitario di Ratisbona. Il gruppo guidato da Tobias Pukrop e Raquel Blazquez ha studiato per oltre dieci anni l'evoluzione delle metastasi dopo l'attecchimento. I risultati hanno indicato comportamenti differenti: alcune lesioni restano localizzate, altre si rivelano più aggressive e rilasciano precocemente cellule capaci di colonizzare nuove aree.

L'analisi si è concentrata sulle metastasi cerebrali, dove il fenomeno appare particolarmente evidente. Alcuni focolai crescono in modo compatto; altri liberano fin dalle fasi iniziali cellule che si impiantano in punti differenti del cervello. In alcuni casi, queste nuove lesioni si sviluppano persino più rapidamente della metastasi originaria. Il processo, hanno suggerito i ricercatori, può iniziare molto presto, talvolta prima che la risonanza magnetica riesca a individuare con certezza la prima lesione.

Le implicazioni cliniche sono rilevanti. Nel cervello anche piccoli noduli possono provocare sintomi neurologici importanti, come paralisi, disturbi del linguaggio o crisi epilettiche. Se le metastasi possono generare ulteriori metastasi nello stesso organo, il decorso della malattia risulta più complesso di quanto finora ipotizzato.

«Non siamo ancora a questo punto nell'applicazione clinica», ha precisato Pukrop, sottolineando che i risultati non modificano ancora le linee guida terapeutiche. Ma ha aggiunto: «I nostri risultati forniscono tuttavia le basi per approcci completamente nuovi e, possibilmente, anche per strategie terapeutiche innovative».

Anche Blazquez ha evidenziato la solidità dei dati: «Risultati così chiari si ottengono raramente, soprattutto quando si esplora un territorio scientifico nuovo».

Il passo successivo sarà verificare attraverso studi clinici quanto questo meccanismo incida sulla pratica quotidiana. Se confermato, potrebbe tradursi in controlli più ravvicinati delle metastasi iniziali e in strategie terapeutiche capaci di intervenire prima che la «seconda ondata» diventi visibile. Una prospettiva che ridefinisce il modo di pensare la diffusione del cancro.

