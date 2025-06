Se emani questo odore stai attento! Le zanzare vorranno pungerti di sicuro

Anopheles Gambiae: i ricercatori hanno decodificato le preferenze olfattive di questa specie di zanzara. KEYSTONE

Le zanzare sono schizzinose e decidono quali persone mordere in base al loro odore. Uno studio mostra quali aromi sono popolari e proteggono dalle punture pruriginose.

smi smi

Hai fretta? blue News riassume per te Le zanzare decidono chi pungere in base all'odore corporeo che la persona emana.

Secondo un nuovo studio condotto sulle zanzare portatrici della malaria, le persone che odorano di formaggio avranno più probabilità di essere punte.

Al contrario, l'odore di eucalipto fungerebbe da repellente.

Un'altra ricerca ha studiato la correlazione tra i profumi dei saponi e le punture d'insetto: gli aromi tropicali e floreali attirano le zanzare, mentre il profumo di cocco le respinge. Mostra di più

È una delle ingiustizie della vita: le zanzare mordono in modo selettivo. Alcuni pagano una serata estiva all'aperto con una dozzina di protuberanze pruriginose sulla pelle, altri rimangono illesi. Il fatto che alcuni sembrino avere uno scudo protettivo aumenta la frustrazione delle vittime croniche delle zanzare.

«Ho solo un buon odore», il premio di consolazione di alcuni afflitti. E infatti alle zanzare piacciono certi odori corporei più di altri. Un esperimento sul campo in Zambia ha ora dimostrato quali sono gli aromi prediletti.

Nello specifico si tratta di persone la cui traspirazione ha concentrazioni aumentate di acido butirrico, acido isobutirrico, acido isovalerico e acetoina prodotti dai microbi della pelle. Naturalmente, questo non aiuta chi non ha studiato chimica.

Secondo il Blick, in un articolo di un paio di anni fa, anche il formaggio emette queste sostanze. Le persone attraenti per le zanzare odorano quindi di formaggio, almeno secondo la percezione dell'insetto.

L'odore di eucalipto respinge le zanzare

I ricercatori hanno anche scoperto che le zanzare non si appoggiavano sull'eucalipto, o più specificamente, non si sedevano sul soggetto che espelleva una quantità maggiore di eucaliptolo.

Conor McMeniman, uno degli autori dello studio, sospetta che una persona del test trasudasse più eucaliptolo delle altre perché segue solo una dieta a base vegetale.

Lui e i suoi colleghi hanno condotto l'esperimento con la zanzara portatrice della malaria Anopheles gambiae. Lo studio non mostra quanto le loro preferenze siano vicine a quelle delle zanzare presenti in Svizzera.

Alle zanzare non piace il profumo di cocco

Una domanda che fanno alcune persone che attirano le zanzare è che cosa possono fare per impedire a questi parassiti di pungerle. L'odore del corpo è innato in noi. Quindi al momento non possiamo cambiare molto sulla nostra attrattività per le zanzare.

Tuttavia, un altro gruppo di ricerca ha scoperto che anche la diversità dei saponi influenzano il comportamento degli insetti. I saponi che imitano i frutti tropicali, o floreali, attirano più zanzare di quelli che profumano di mandorle e cocco.