Apple utilizza ora l'alluminio al posto del titanio per i nuovi modelli Pro, promettendo una migliore gestione del calore, fotocamere migliorate e un display più luminoso, che dovrebbe graffiarsi di meno grazie al Ceramic Shield 2. Ma vale davvero la pena acquistare l'iPhone 17?

L'iPhone Pro è disponibile a partire da 1099 franchi.

L'iPhone 17 Pro (Max) utilizza l'alluminio al posto del titanio, offre bordi più arrotondati, un Ceramic Shield 2 più robusto e un display significativamente più luminoso fino a 3000 nits. La batteria è più grande e si ricarica più velocemente.

blue News ha testato l'iPhone 17 Pro per 15 giorni e ti dice se le promesse sono state mantenute. Mostra di più

Caratteristiche tecniche Display Super Retina XDR da 6,3 pollici

Tecnologia ProMotion

Always-on display

Chip A19 Pro con GPU a 6 core

Sistema di fotocamere Pro: 48 MP Fusion | 48 MP ultra grandangolo | 48 MP teleobiettivo

Zoom ottico fino a 16x e zoom digitale 40x

Registrazione video 4K Dolby Vision a 120 fps

Camera Center Stage

Modalità follow-up per foto e videochiamate

Fino a 31 ore di riproduzione video

Rilevamento degli incidenti

Ricarica wireless fino a 25 W con MagSafe Mostra di più

Il design fa storcere il naso, ma è funzionale

I bordi più arrotondati e la finitura in alluminio-vetro si notano fin dal primo utilizzo, e la sensazione è ottima. Per alcuni ha una presa migliore rispetto al suo predecessore in titanio, per altri dà l'impressione di essere piuttosto scivoloso. Ma questa è solo una questione di gusti.

Per una protezione aggiuntiva, Apple ha in gamma le nuove custodie TechWoven: le testeremo in dettaglio e scopriremo se compensano il flop di FineWoven.

Il nuovo design non piace a tutti. Sembra più ingombrante, meno elegante, più appariscente e in qualche modo un po' il fratello maggiore dell'Apple Watch Ultra. A noi piace molto.

E da un punto di vista pragmatico: se è possibile installare una batteria più grande, anche se la piattaforma fotografica salta più all'occhio, la maggior parte delle persone sarà soddisfatta.

Display più luminoso, migliore dissipazione del calore

L'iPhone 16 Pro Max si scaldava abbastanza rapidamente e lo schermo si oscurava, il che di solito significava essere costretti a una pausa forzata. L'alluminio dell'iPhone 17 Pro conduce meglio il calore e Apple lo utilizza insieme alla Vapor Chamber di nuova concezione, che funziona molto bene!

Nonostante il nuovo processore A19, il Pro Max si scalda notevolmente durante le riprese, l'editing di foto o video, ma il display non si è mai oscurato e il lavoro non è mai stato interrotto. Per noi, questa è una delle innovazioni più importanti e migliori dei modelli Pro.

Un'altra caratteristica degna di nota è il display più luminoso da 3000 nits (in precedenza era da 2000 nits), facile da leggere anche in piena luce solare.

Chi viaggia senza una pellicola protettiva apprezzerà il nuovo Ceramic Shield 2; sembra che l'iPhone si graffi meno facilmente rispetto ai modelli precedenti (ma questo aspetto ci sarà più chiaro nelle prossime settimane).

Per inciso, le dimensioni da 6,3 e 6,9 pollici dei modelli Pro rimangono le stesse rispetto al precedente iPhone.

Batteria più grande e migliore?

Finora non abbiamo notato molto il miglioramento della durata della batteria.

Sebbene la batteria del Pro e del Pro Max sia diventata più grande, nei primi giorni non ci è parso di riscontrare un cambiamento, probabilmente perché l'iPhone sta ancora effettuando varie regolazioni in background e i processi sono quindi in esecuzione.

Se la batteria si esaurisce come prima, il tempo di ricarica è più veloce, il che rappresenta di certo un punto positivo.

Quanto è buona la fotocamera?

Per molti questa è una delle caratteristiche più importanti dell'iPhone 17 Pro. Tutte e tre le fotocamere hanno ora un sensore da 48 megapixel. Il teleobiettivo è ora dotato di uno zoom ottico 4x. Grazie al sensore più grande e luminoso, può essere ingrandito fino a 8x senza perdere qualità.

Lo zoom 8x ci convince, la qualità dell'immagine è ottima come sempre e rende l'iPhone la fotocamera perfetta per le esigenze della maggior parte degli utenti.

Il sensore quadrato può registrare in formato verticale e orizzontale senza dover girare il cellulare. Grazie alla funzione Center Stage, la fotocamera esegue automaticamente lo zoom quando ci sono altre persone nell'immagine e vi segue durante le chiamate FaceTime.

Abbiamo constatato che le differenze tra l'iPhone 16 Pro Max e l'iPhone 17 Pro Max in termini di qualità dell'immagine sono minime, ad eccezione dello zoom 8x, che è una vera e propria novità.

Dunque, ne vale davvero la pena?

L'iPhone 17 Pro è un solido ulteriore sviluppo, che non solo soddisfa le aspettative, ma mantiene anche le promesse di Apple. Il nuovo design moderno, la dissipazione del calore e le fotocamere sono notevolmente migliorate.

Se attualmente utilizzate un iPhone 16 Pro o Pro Max e non spingete spesso il processore ai suoi limiti, non avrete bisogno di aggiornarvi. Ma i creatori di contenuti, i fotografi e i giocatori apprezzeranno molto il nuovo modello Pro.