Ma non è uguale per tutti Lo smart working fa bene alla mente, ecco cosa rivela una nuova ricerca

Covermedia

9.12.2025 - 16:00

 Una vasta indagine dell'Università di Melbourne mostra che il lavoro da casa può migliorare il benessere psicologico, ma non in modo uniforme: le donne traggono i maggiori benefici, mentre per gli uomini il fattore critico resta il pendolarismo.

Covermedia

09.12.2025, 16:00

09.12.2025, 16:14

Il dibattito sul lavoro da remoto resta acceso, ma una nuova analisi dell'Università di Melbourne offre una risposta chiara su un punto: lo smart working può migliorare la salute mentale.

I ricercatori hanno esaminato oltre 20 anni di dati della HILDA-Longitudinal Study, seguendo più di 16.000 lavoratori per comprendere come luogo di lavoro e pendolarismo incidano realmente sul benessere psicologico.

Dallo studio emerge che le donne sono le principali beneficiarie del lavoro ibrido. Le condizioni migliori si registrano quando circa metà o tre quarti della settimana vengono trascorsi da casa, con uno o due giorni in ufficio. Questa combinazione porta un miglioramento del benessere paragonabile a un aumento salariale del 15%, un vantaggio particolarmente significativo per chi già affronta fragilità psicologiche. La maggiore flessibilità, un'organizzazione più prevedibile e una riduzione dello stress familiare sembrano essere gli elementi chiave.

Per gli uomini il quadro è più sfumato: il lavoro da remoto non modifica in modo importante la loro salute mentale. A pesare, invece, è la durata degli spostamenti quotidiani. Mezz'ora in più di pendolarismo al giorno peggiora il benessere quanto una riduzione dello stipendio del 2%. Le donne, al contrario, risultano molto meno influenzate dal tempo passato nel tragitto casa-lavoro.

Secondo i ricercatori, la differenza risiede nelle dinamiche sociali e familiari. Le donne sostengono ancora gran parte del carico domestico e beneficiano quindi di modelli più flessibili. Gli uomini, invece, tendono a costruire una parte consistente delle loro relazioni sul posto di lavoro: lavorare troppo a lungo da casa può aumentare la sensazione di isolamento, mentre lunghi spostamenti in auto contribuiscono a un maggiore stress.

Non esiste un'unica formula per lavorare in modo psicologicamente sano, ma la ricerca suggerisce che una progettazione più attenta dei modelli di lavoro – dal ricorso all'ibrido alla riduzione delle distanze casa-ufficio – può fare la differenza. Come sottolineano gli esperti, «adattare l'organizzazione del lavoro può migliorare in modo significativo la salute psicologica delle persone».

