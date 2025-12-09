Ma non è uguale per tuttiLo smart working fa bene alla mente, ecco cosa rivela una nuova ricerca
9.12.2025 - 16:00
Una vasta indagine dell'Università di Melbourne mostra che il lavoro da casa può migliorare il benessere psicologico, ma non in modo uniforme: le donne traggono i maggiori benefici, mentre per gli uomini il fattore critico resta il pendolarismo.
Il dibattito sul lavoro da remoto resta acceso, ma una nuova analisi dell'Università di Melbourne offre una risposta chiara su un punto: lo smart working può migliorare la salute mentale.
I ricercatori hanno esaminato oltre 20 anni di dati della HILDA-Longitudinal Study, seguendo più di 16.000 lavoratori per comprendere come luogo di lavoro e pendolarismo incidano realmente sul benessere psicologico.
Dallo studio emerge che le donne sono le principali beneficiarie del lavoro ibrido. Le condizioni migliori si registrano quando circa metà o tre quarti della settimana vengono trascorsi da casa, con uno o due giorni in ufficio. Questa combinazione porta un miglioramento del benessere paragonabile a un aumento salariale del 15%, un vantaggio particolarmente significativo per chi già affronta fragilità psicologiche. La maggiore flessibilità, un'organizzazione più prevedibile e una riduzione dello stress familiare sembrano essere gli elementi chiave.
Per gli uomini il quadro è più sfumato: il lavoro da remoto non modifica in modo importante la loro salute mentale. A pesare, invece, è la durata degli spostamenti quotidiani. Mezz'ora in più di pendolarismo al giorno peggiora il benessere quanto una riduzione dello stipendio del 2%. Le donne, al contrario, risultano molto meno influenzate dal tempo passato nel tragitto casa-lavoro.
Secondo i ricercatori, la differenza risiede nelle dinamiche sociali e familiari. Le donne sostengono ancora gran parte del carico domestico e beneficiano quindi di modelli più flessibili. Gli uomini, invece, tendono a costruire una parte consistente delle loro relazioni sul posto di lavoro: lavorare troppo a lungo da casa può aumentare la sensazione di isolamento, mentre lunghi spostamenti in auto contribuiscono a un maggiore stress.
Non esiste un'unica formula per lavorare in modo psicologicamente sano, ma la ricerca suggerisce che una progettazione più attenta dei modelli di lavoro – dal ricorso all'ibrido alla riduzione delle distanze casa-ufficio – può fare la differenza. Come sottolineano gli esperti, «adattare l'organizzazione del lavoro può migliorare in modo significativo la salute psicologica delle persone».