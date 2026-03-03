  1. Clienti privati
La ricerca Luce e metallo liquido: dall'acqua di mare nasce l'idrogeno senza elettrolisi

Covermedia

3.3.2026 - 16:00

Un team della University of Sydney dimostra che è possibile produrre idrogeno direttamente da acqua dolce o marina usando luce e gallio liquido, senza elettrolisi e senza consumare il metallo. In laboratorio l'efficienza raggiunge il 12,9%.

Covermedia

03.03.2026, 16:00

03.03.2026, 16:13

La produzione di idrogeno verde passa quasi sempre dall'elettrolisi: corrente elettrica, impianti complessi, acqua purificata e costi elevati.

Ora una ricerca pubblicata su «Nature Communications» propone un'alternativa radicale: usare la luce e un metallo liquido per generare idrogeno direttamente dall'acqua di mare.

Il protagonista è il gallio, un metallo particolare che fonde a circa 29 °C e diventa liquido poco sopra la temperatura ambiente. In forma liquida crea minuscole gocce dalla superficie altamente reattiva.

Disperse in acqua e colpite dalla luce – solare o artificiale – queste particelle si riscaldano e la loro sottile pellicola di ossido si rompe. Il metallo entra così in contatto diretto con l'acqua, formando gallio-ossidrossido e liberando idrogeno.

«Abbiamo trovato un modo per produrre idrogeno sostenibile utilizzando acqua di mare facilmente disponibile e sfruttando esclusivamente la luce», spiega Luis Campos, autore dello studio.

La luce non agisce solo come fonte di calore: altera anche la superficie del metallo, impedendo che si «passivi» e bloccando la reazione. È questo effetto combinato a rendere il processo continuo.

Un ciclo, non un consumo

Dopo la reazione rimane gallio-ossidrossido. Ma non si tratta di uno scarto definitivo: può essere ridotto nuovamente a gallio metallico e riutilizzato. «Lo definiamo un processo circolare», sottolinea Kourosh Kalantar-Zadeh, coordinatore del progetto. Il metallo quindi non viene consumato, ma rigenerato.

In laboratorio il sistema ha raggiunto un'efficienza massima del 12,9%, cioè quasi il 13% dell'energia luminosa viene convertita in energia chimica dell'idrogeno. Per un primo test di fattibilità, spiegano i ricercatori, il valore è competitivo. Per confronto, le prime celle solari al silicio negli anni '50 si fermavano intorno al 6%.

Perché il mare cambia le regole

Molti metodi di produzione dell'idrogeno richiedono acqua purificata. Qui, invece, si utilizza direttamente acqua marina, evitando processi di desalinizzazione e infrastrutture aggiuntive. Per Paesi costieri, questo potrebbe rappresentare un vantaggio strategico.

Il passo successivo sarà testare un reattore di scala intermedia per verificare stabilità, costi e resa nel tempo. La sfida ora è industriale: dimostrare che il sistema può competere con l'elettrolisi tradizionale in termini di affidabilità ed economia.

Se riuscirà a scalare, la combinazione di luce, metallo liquido e acqua di mare potrebbe aprire una nuova strada per l'idrogeno verde, trasformando una risorsa abbondante in energia pulita senza corrente elettrica dedicata.

