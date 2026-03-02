Uno studio su 225 neonati rileva che nei maschi il rapporto tra indice e anulare è associato alla circonferenza cranica alla nascita, considerata un indicatore indiretto della dimensione cerebrale.

Covermedia Covermedia

Un dettaglio apparentemente insignificante – la lunghezza delle dita – potrebbe riflettere processi molto precoci dello sviluppo cerebrale.

È quanto suggerisce uno studio pubblicato su «Early Human Development» e guidato da John T. Manning della Swansea University.

I ricercatori hanno analizzato 225 neonati a termine, 100 maschi e 125 femmine, misurando peso, lunghezza corporea, circonferenza cranica e il cosiddetto rapporto 2D:4D, ovvero la proporzione tra la lunghezza dell'indice (secondo dito) e dell'anulare (quarto dito). Questo parametro è considerato da anni un possibile indicatore dell'influenza ormonale prenatale, in particolare dell'equilibrio tra estrogeni e testosterone.

Il risultato principale riguarda i maschi: più alto era il rapporto 2D:4D – cioè più lungo l'indice rispetto all'anulare – maggiore risultava la circonferenza cranica alla nascita. «Abbiamo osservato che il rapporto 2D:4D destro è positivamente associato alla circonferenza cranica nei neonati maschi», afferma Manning. L'effetto non è stato riscontrato nelle femmine.

La circonferenza cranica è spesso utilizzata come misura indiretta delle dimensioni del cervello nei primi giorni di vita. In media, nello studio, i maschi presentavano una circonferenza di 35,33 cm contro 35,01 cm nelle femmine. Nei modelli statistici applicati ai maschi, i fattori analizzati spiegavano circa il 56% della variabilità nella misura del capo, e il rapporto tra le dita contribuiva in modo significativo.

Gli autori sottolineano però un punto essenziale: si tratta di una correlazione, non di una prova di causalità. I livelli ormonali non sono stati misurati direttamente. L'interpretazione si inserisce nella cosiddetta «ipotesi dell'ominide estrogenizzato», secondo cui una maggiore esposizione prenatale agli estrogeni potrebbe aver favorito, nel corso dell'evoluzione, l'espansione del cervello umano.

Le misurazioni delle dita sono state effettuate con precisione di 0,01 millimetri e ripetute due volte per garantire affidabilità. Variabili come tipo di parto o livello di istruzione materna non hanno influenzato significativamente i risultati.

In sintesi, lo studio suggerisce che un piccolo tratto anatomico visibile alla nascita potrebbe riflettere influenze biologiche molto precoci, potenzialmente legate allo sviluppo cerebrale. Resta però aperta la domanda su quali meccanismi ormonali siano realmente coinvolti e quali implicazioni cliniche possano derivarne.