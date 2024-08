Con l'invecchiamento, la pelle si rigenera più lentamente, rendendo le macchie più visibili. Per prevenirle, è fondamentale usare una protezione solare costante. In alternativa a trattamenti invasivi, si possono usare sieri alla vitamina C per schiarire la pelle.

Le macchie dell'età, spesso causate dall'esposizione al sole, si sviluppano con l'invecchiamento e sono comuni su viso, mani, spalle e braccia.

Margot Grant Witz, vicepresidente di Elizabeth Grant International Inc., spiega che i raggi UV aumentano la produzione di melanina, il pigmento della pelle, ma con il tempo e l'esposizione eccessiva, queste concentrazioni possono causare macchie scure.

Esposizione al sole: il principale responsabile

Le macchie dell'età sono spesso causate dall'esposizione ai raggi ultravioletti (UV). «Compaiono comunemente sul viso, sulle mani, sulle spalle e sulle braccia, nelle zone più esposte ai raggi UV a causa dell'esposizione al sole o ai lettini solari, che ci lasciano queste sgradite macchie», spiega Margot.

«I raggi UV penetrano nella pelle e fanno aumentare la melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle, come meccanismo di difesa naturale». Tuttavia, con il tempo e l'esposizione eccessiva, le concentrazioni di melanina possono raggrumarsi, causando macchie scure.

Il fattore invecchiamento

Le macchie dell'età si sviluppano anche a causa del rallentamento della rigenerazione cutanea con l'invecchiamento. «Con l'avanzare dell'età, si verificano cambiamenti nella pelle che ne compromettono la capacità di rigenerarsi, rendendola più suscettibile alle macchie senili», spiega Margot.

La pelle matura produce meno collagene, diventando più sottile e meno capace di ripararsi, rendendo le macchie dell'età più evidenti.

Come gestire e trattare le macchie dell'età

La protezione solare è fondamentale nella prevenzione delle macchie dell'età. «Uno dei passi più cruciali ed efficaci nella gestione delle macchie dell'età è la pratica di una protezione solare costante», afferma Margot. Si consiglia una protezione di almeno 30, da applicare generosamente ogni due ore, soprattutto all'aperto.

Per chi preferisce evitare trattamenti dermatologici invasivi come la dermoabrasione e i peeling chimici, Margot suggerisce l'uso di sieri alla vitamina C, che possono schiarire la pelle riducendo la produzione di melanina.

