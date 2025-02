Se la vostra palestra è sempre affollata e gli attrezzi sono spesso occupati, non lasciate che questo comprometta il vostro allenamento. Con semplici sostituzioni di esercizi, potete continuare a lavorare sui muscoli in modo efficace, senza perdere tempo ad aspettare che le attrezzature si liberino.

Covermedia Covermedia

Nulla è più frustrante che arrivare in palestra con la voglia di allenarsi e trovare tutte le attrezzature occupate.

Gennaio e febbraio sono i mesi più affollati, rendendo difficile rispettare il proprio programma di allenamento. L'esperto di fitness Gavin Cowper, proprietario di Exersci, ha suggerito alcune alternative semplici ed efficaci per non perdere mai un allenamento e continuare a fare progressi, indipendentemente dalla disponibilità delle attrezzature.

Sostituite la panca con i manubri

Se avete programmato un allenamento per i pettorali ma le panche sono tutte occupate, provate ad utilizzare i manubri.

«La panca piana con bilanciere è un esercizio classico per il petto, ma spesso bisogna aspettare a lungo per utilizzarla», spiega Cowper. «Usare i manubri, invece, aumenta il tempo sotto tensione, corregge gli squilibri e coinvolge maggiormente i muscoli stabilizzatori».

Basta sdraiarsi su una panca e alternare le pressioni con ogni braccio per ottenere un effetto simile, ma con un maggiore coinvolgimento muscolare.

Sostituite gli squat con bilanciere con gli split squat bulgari

Gli squat con bilanciere sono tra gli esercizi più utilizzati per allenare le gambe, ma spesso le rastrelliere sono introvabili. «Un'ottima alternativa sono gli split squat bulgari», suggerisce Cowper.

«Appoggiate un piede su una panca dietro di voi, tenete i manubri ai lati e abbassate il ginocchio posteriore mantenendo quello anteriore allineato con la punta del piede».

Questo esercizio isola i glutei, i quadricipiti e i tendini del ginocchio, migliorando anche la stabilità e l'equilibrio del core.

Sostituite la leg press con i goblet squat

Le macchine per la leg press sono tra le più gettonate in palestra, ma non sempre si ha la possibilità di usarle.

«Il goblet squat è un'ottima alternativa che può essere eseguita ovunque», consiglia l'esperto. «Basta tenere un manubrio pesante vicino al petto con entrambe le mani e accovacciarsi mantenendo il petto eretto».

Oltre a rafforzare i quadricipiti, questo esercizio aiuta a stabilizzare il core e a migliorare la tecnica di squat.

Sostituite le trazioni con la camminata del contadino

Se non riuscite a trovare una sbarra per le trazioni, potete comunque lavorare sulla forza della presa e dei dorsali con la camminata del contadino con i manubri.

«Tenete due manubri pesanti lungo i fianchi e camminate mantenendo il core teso e le spalle indietro», suggerisce Cowper. «Questo esercizio rafforza la presa, stabilizza la parte superiore del corpo e migliora la resistenza muscolare».

Grazie a queste semplici alternative, è possibile allenarsi in modo efficace senza perdere tempo in attesa che l'attrezzatura si liberi. Essere flessibili nella propria routine aiuta a mantenere la costanza, evitando di saltare allenamenti e massimizzando i risultati.