Un cuore forte passa anche dalla tavola.

Seguire un'alimentazione bilanciata, abbinata a uno stile di vita attivo e a una gestione efficace dello stress, è fondamentale per prevenire problemi cardiovascolari e migliorare il benessere generale. In occasione del mese della prevenzione del cuore, la nutrizionista Emma Bullock-Lynch di Wassen fornisce alcune strategie alimentari per proteggere la salute cardiaca con scelte consapevoli.

Aumentare il consumo di fibre è una delle prime regole per mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

«Le fibre aiutano a ridurre il colesterolo e migliorano la salute del cuore» spiega Bullock-Lynch. «Le migliori fonti sono frutta, verdura, cereali integrali e legumi». Integrare questi alimenti nella dieta quotidiana non solo aiuta il cuore, ma contribuisce anche a una migliore regolazione del metabolismo e del peso corporeo.

Non tutti i grassi sono dannosi.

I grassi monoinsaturi e polinsaturi possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e a prevenire le patologie cardiovascolari. «Le fonti migliori di grassi sani sono pesce azzurro, avocado, noci, semi e olio d'oliva» afferma la nutrizionista. Tuttavia, è importante limitare i grassi saturi, presenti in carne rossa, latticini interi e carni lavorate. «Questi alimenti possono aumentare il colesterolo cattivo e incrementare il rischio di problemi cardiaci» avverte Bullock-Lynch.

Un'eccessiva assunzione di sodio può favorire l'ipertensione, uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. «Un elevato apporto di sale può aumentare la pressione sanguigna» spiega l'esperta. «È consigliabile ridurre il consumo di cibi confezionati, snack salati e pasti al ristorante, che spesso contengono quantità elevate di sodio nascosto».

I cereali raffinati, comunemente presenti nei prodotti industriali, possono aumentare il rischio di obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. «I cereali integrali forniscono più fibre e nutrienti rispetto a quelli raffinati» sottolinea Bullock-Lynch. «Meglio scegliere pane integrale, riso integrale e farina d'avena piuttosto che pane bianco, riso bianco e cereali zuccherati».

Almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura dovrebbero essere parte integrante di un'alimentazione equilibrata. «Frutta e verdura sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti essenziali per proteggere il cuore» afferma l'esperta. Per chi vuole un ulteriore supporto, Emma Bullock-Lynch consiglia l'uso di integratori a base di coenzima Q10, un antiossidante che può aiutare a mantenere la salute cardiovascolare.

Adottare un'alimentazione consapevole è un passo essenziale per la salute del cuore. Aumentare l'apporto di fibre, scegliere grassi sani, ridurre il sodio e preferire i cereali integrali può fare la differenza nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Con semplici cambiamenti nella dieta quotidiana, è possibile proteggere il proprio cuore e migliorare il proprio benessere a lungo termine.