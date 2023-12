Per Mark Zuckerberg, il boss di Meta, l'apocalisse potrebbe diventare sopportabile sotto le palme delle Hawaii. Keystone

Il boss di Meta, Mark Zuckerberg, vuole prepararsi alla fine del mondo con un bunker di 465 metri quadrati sotto la terra della Hawaii. Il mogul dei social network non è l'unico survivalista nella Silicon Valley.

Hai fretta? blue News riassume per te Sull'isola hawaiana di Kauai, Mark Zuckerberg sta costruendo un'enorme proprietà con un bunker incorporato.

Se le cose dovessero avere la peggio, il boss di Meta dovrebbe essere in grado di sopravvivere alle Hawaii in modo autosufficiente.

Il mogul dei social network non è l'unico miliardario della tecnologia che sta prendendo precauzioni nel caso arrivi l'apocalisse. Mostra di più

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan stanno attualmente costruendo un'enorme tenuta alle Hawaii, più precisamente a Kauai, la quarta più grande delle isole hawaiane. Secondo la domanda di costruzione, l'immobile dovrebbe costare 100 milioni di dollari, anche se probabilmente si tratta di una stima per difetto.

La proprietà stessa sarebbe costata altri 170 milioni di dollari, ma questo non avrebbe dovuto gravare troppo sulle tasche del capo di Meta, il cui patrimonio netto è stimato a 106 miliardi di dollari.

La rivista statunitense «Wired» è riuscita a conoscere i dettagli del progetto di costruzione, che è portato avanti col più alto livello di segretezza. Tutti gli artigiani hanno dovuto infatti firmare un patto di riservatezza, e nel cantiere non possono parlare tra di loro più del minimo indispensabile.

Costruzioni negli alberi e sotto la terra

La proprietà è composta da una dozzina di edifici diversi per un totale di 30 camere da letto e 30 bagni. Due enormi ville costituiscono il centro del sito, così come undici lussuose case sugli alberi in cui gli ospiti di Zuckerberg possono pernottare.

Le due ville sono collegate tramite un tunnel sotterraneo, che conduce poi al bunker, che dovrebbe avere una superficie di 465 metri quadrati ed essere isolato dal mondo esterno con porte in acciaio e cemento. Un pozzo con una scala funge da uscita di emergenza.

Il bunker dispone quindi di ampi alloggi e di una propria riserva d'acqua. Questo significa che i residenti possono sopravvivere in modo indipendente per un periodo di tempo più lungo se la situazione avesse la peggio.

Molti miliardari del tech temono l'apocalisse

Il desiderio di un rifugio dalla fine del mondo è diffuso tra i miliardari della Silicon Valley. L'ex investitore di Facebook e Paypal Peter Thiel ha costruito un'enorme proprietà in Nuova Zelanda.

In inglese esiste anche un termine per indicare le persone che si preparano all'apocalisse: sono i cosiddetti prepper, in italiano survivalisti.

Per inciso, Thiel avrebbe un accordo con il capo di OpenAI Sam Altman secondo cui in caso di un «evento apocalittico» viaggeranno in jet privato in Nuova Zelanda dove si proteggeranno.

Quello che è interessante è che non poche persone nella Silicon Valley credono che è l’intelligenza artificiale che potrebbe andare fuori controllo e quindi portare alla fine del mondo. Anche il boss di Meta è molto attivo in questo ambito.