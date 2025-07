Fra i primati il potere tra maschi e femmine è più equilibrato del previsto. Covermedia

Uno studio su 253 popolazioni di primati rivela che il potere tra maschi e femmine è più equilibrato del previsto. E l'uomo non fa eccezione.

Covermedia Covermedia

Il modello del maschio dominante, leader naturale del branco, vacilla.

A metterlo in discussione è un ampio studio internazionale che ha analizzato 121 specie di primati in 253 popolazioni, rivelando che nella maggior parte dei casi non esiste una chiara supremazia tra i sessi. Anzi, i conflitti tra maschi e femmine sono più frequenti di quelli tra individui dello stesso sesso, e il cosiddetto «sesso forte» perde più spesso di quanto si pensi.

Dei gruppi analizzati, solo 25 mostravano una netta dominanza maschile. In 16, invece, erano le femmine a prevalere. Ma nella maggioranza – circa il 70% – i rapporti di potere erano bilanciati o solo lievemente sbilanciati. A smentire l'idea che la leadership maschile sia una legge naturale contribuiscono anche specie come i bonobo o i lemuri dalla coda ad anelli, in cui le femmine rivestono ruoli chiave. Il quadro che emerge è complesso, fluido e ben lontano dagli stereotipi.

La frequenza degli scontri tra i sessi è un dato sorprendente: quasi un conflitto su due coinvolge individui di genere opposto. «Nella maggior parte delle popolazioni, è più probabile che un individuo litighi con un membro del sesso opposto che con uno del proprio», spiega Dieter Lukas del Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Il «conflitto tra i sessi», insomma, è la norma anche nel regno animale.

Ma quando le femmine prevalgono, quali sono i fattori determinanti? Secondo lo studio, la dominanza femminile è più probabile in contesti monogami, tra individui di taglia simile, o quando le femmine si procurano il cibo sugli alberi. Anche la possibilità di lasciare i cuccioli in luoghi sicuri, invece di doverli portare sempre con sé, riduce il rischio di danneggiarli in caso di scontro, aumentando la loro propensione al conflitto.

A differenza dei maschi, che impongono il loro potere con la forza, le femmine utilizzano strumenti sociali o riproduttivi. «Mentre i maschi impongono il proprio ruolo con la violenza fisica, le femmine controllano l'accoppiamento attraverso strategie riproduttive», sottolinea la biologa Elise Huchard dell'Università di Montpellier. D'altro canto, la dominanza maschile è più frequente tra le specie in cui i maschi sono molto più grandi, hanno canini sviluppati o conducono una vita principalmente a terra.

E l'uomo? Anche in questo caso, le conclusioni sono chiare. Secondo Peter Kappeler del Deutsches Primatenzentrum, l'essere umano non rientra affatto nel modello del maschio alfa. Le differenze di taglia e comportamento tra i sessi sono meno marcate, e la distribuzione del potere tende a essere più flessibile. La presunta supremazia maschile, insomma, non è affatto un destino scritto nella biologia.