Il Matcha potrebbe contenere più caffeina di quanto si pensi.

Negli ultimi anni, il matcha è diventato un popolare sostituto del caffè.

Se frequentate i social media, avrete notato che il matcha sta guadagnando sempre più popolarità come alternativa salutare al caffè. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che questa bevanda potrebbe contenere più caffeina di quanto si creda e, in alcuni casi, ridurre l'assorbimento del ferro, un effetto comune alle bevande con caffeina come tè e caffè.

Duncan Reid, Farmacista Senior e Responsabile della Sicurezza dei Pazienti di Pharmacy2U, spiega se c'è motivo di preoccuparsi. «Sebbene tè e caffè possano influire sull'assorbimento del ferro, non significa che debbano essere eliminati del tutto», chiarisce. «L'importante è la tempistica: consumarli tra i pasti anziché durante aiuta a ridurre l'impatto sull'assorbimento del ferro».

Se avete dubbi sui vostri livelli di ferro, Duncan consiglia di combinare alimenti ricchi di ferro con fonti di vitamina C, che ne favoriscono l'assimilazione. Secondo il farmacista, il matcha può contenere più caffeina rispetto a una tazza media di caffè. «Il matcha ha generalmente tra 19 e 44 mg di caffeina per grammo, il che significa che una porzione tipica di 2-4 grammi può contenere da 38 a 176 mg di caffeina», afferma. «In confronto, i chicchi di caffè contengono circa 10-12 mg di caffeina per grammo, con una tazza media che ne fornisce circa 100 mg».

Aggiunge inoltre: «Questo significa che, a seconda della concentrazione, il matcha può avere più caffeina di una tazza standard di caffè». Se siete preoccupati per la carenza di ferro, ci sono alcuni sintomi a cui prestare attenzione. «Stanchezza e debolezza persistenti, pelle pallida o giallastra, respiro affannoso, vertigini, mani e piedi freddi e persino voglie insolite di prodotti non alimentari possono essere segnali di una carenza di ferro», spiega Duncan, consigliando di consultare un medico se si hanno dubbi.

Anche se il matcha può contenere più caffeina del previsto, non è necessario eliminarlo completamente dalla dieta. «Gli amanti della caffeina non devono rinunciare alle loro bevande preferite, ma comprendere il loro effetto sull'assorbimento del ferro aiuta a mantenere una dieta equilibrata senza compromettere l'assunzione di nutrienti essenziali», afferma l'esperto.

Conclude rassicurando che «un consumo occasionale di caffeina» non causa direttamente una carenza di ferro, ma è importante non ignorare eventuali sintomi sospetti.