In appena quattro mesi di scuola primaria, gli stereotipi iniziano a pesare più delle capacità.

Tutti partono dallo stesso banco, ma non con le stesse opportunità.

Una nuova e ampia ricerca, condotta su oltre un milione di bambini delle scuole primarie francesi, ha svelato qualcosa di sconcertante: i divari di genere in matematica emergono già nei primi quattro mesi di scuola. Non per mancanza di talento, ma a causa di stereotipi e aspettative che agiscono nell'ombra della didattica.

Lo studio, pubblicato su Nature e coordinato dall'Université Paris Cité, dimostra che, a inizio anno scolastico, maschi e femmine presentano competenze matematiche equivalenti. Ma, già dopo quattro mesi, i maschi mostrano un netto vantaggio, indipendentemente dall'età, dalla regione, dall'origine sociale o dal tipo di scuola. Il dato chiave? Le bambine non perdono terreno per motivi cognitivi, ma per quello che vivono quotidianamente in classe.

Le differenze nei risultati non dipendono da capacità innate, ma dal modo in cui bambine e bambini vengono trattati e valutati. Le bambine ricevono più spesso elogi per l'impegno e la diligenza, mentre i maschi vengono apprezzati per il talento. Una distinzione che, col tempo, modella l'autostima e la percezione di sé. A ciò si aggiunge l'ansia da matematica, più diffusa tra le alunne: la paura di sbagliare e la pressione dei test cronometrati colpiscono in particolare chi, fin dai primi mesi, non si sente all'altezza.

Secondo i ricercatori, l'effetto domino comincia presto. Una bambina che si convince di non essere portata per la matematica difficilmente sceglierà, in futuro, una carriera in ambito tecnico o scientifico. Il risultato è una autoesclusione progressiva dai corsi di laurea in informatica, ingegneria, matematica: ambiti ancora percepiti come «maschili». Con ripercussioni che non si limitano ai singoli percorsi individuali, ma si estendono a tutta la società: meno donne nei settori STEM significa meno diversità in ricerca e sviluppo, un gender pay gap che fatica a chiudersi e, soprattutto, carenza di competenze in aree strategiche per l'innovazione.

Ma cambiare rotta è possibile. Lo studio suggerisce alcune azioni concrete: incoraggiare le bambine esplicitamente nelle materie scientifiche; evitare frasi come «la matematica non fa per te»; puntare su un insegnamento meno orientato alla performance e più alla comprensione; proporre modelli femminili visibili nel mondo della scienza. Perché il problema non è nelle bambine, ma nel contesto che le circonda. E offrire le stesse opportunità fin da subito è l'unico modo per costruire un futuro davvero equo.