Una settimana di meditazione può produrre effetti misurabili su cervello, sistema immunitario e percezione del dolore, secondo uno studio statunitense.

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Meditare per ridurre lo stress o dormire meglio è ormai comune.

Ma cosa succede davvero nel corpo? Una ricerca della University of California San Diego mostra che già dopo una settimana si possono osservare cambiamenti concreti a livello biologico.

Lo studio, pubblicato su Communications Biology, ha coinvolto 20 adulti sani durante un programma intensivo che combinava meditazione guidata, esercizi di consapevolezza e attività di gruppo. I risultati indicano modifiche simultanee nel cervello, nel sangue e nei sistemi che regolano energia e dolore.

Le scansioni cerebrali hanno mostrato una riduzione dell'attività nelle reti legate al pensiero ripetitivo e al rimuginio.

Allo stesso tempo, è aumentata la connessione tra diverse aree del cervello, segno di una maggiore integrazione delle informazioni. «Non si tratta solo di rilassarsi, ma di un cambiamento nel modo in cui il cervello elabora la realtà», spiega Hemal Patel.

Anche nel sangue emergono segnali significativi. Dopo il programma, aumentano sostanze prodotte dal corpo con effetto antidolorifico, come le endorfine.

Cambiano inoltre alcuni meccanismi del metabolismo energetico e l'attività di molecole che regolano il funzionamento delle cellule.

Un risultato particolarmente interessante riguarda l'effetto sulle cellule nervose. In laboratorio, il plasma sanguigno raccolto dopo il periodo di meditazione ha favorito la crescita e la connessione dei neuroni, suggerendo un aumento della cosiddetta neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di adattarsi e creare nuove connessioni.

Anche l'esperienza soggettiva dei partecipanti cambia. Molti riportano sensazioni di maggiore connessione, alterazioni nella percezione del tempo e una riduzione del senso di «ego», fenomeni simili a quelli osservati in studi su sostanze psichedeliche. «Vediamo schemi di attività cerebrale simili a quelli osservati con la psilocibina, ma ottenuti solo con la meditazione», sottolinea Patel.

Il sistema immunitario mostra una risposta complessa: alcuni segnali infiammatori aumentano, ma crescono anche quelli che li contrastano.

Secondo i ricercatori, questo indica un adattamento generale del corpo, più che una risposta in una sola direzione.

Gli autori ipotizzano possibili applicazioni future, ad esempio nella gestione dello stress o del dolore cronico. Tuttavia, lo studio ha limiti importanti: il numero di partecipanti è ridotto e manca un gruppo di controllo.

Nonostante ciò, il dato è significativo: anche interventi brevi possono avere effetti misurabili sull'organismo. Un segnale che mente e corpo sono più connessi di quanto spesso si pensi.