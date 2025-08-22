  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuova ricerca La memoria dei bambini? Ricordano prima quello che fanno mamma e papà

Covermedia

22.8.2025 - 16:00

Nei primi mesi di vita i piccoli non ricordano tanto ciò che vivono, quanto ciò che vedono fare a mamma e papà. Una nuova ricerca spiega perché l'osservazione sia la chiave per imparare e offre spunti utili per i genitori.

Covermedia

22.08.2025, 16:00

22.08.2025, 16:05

Un neonato davanti allo specchio sorride, tende la mano e scopre pian piano che quel riflesso è proprio lui.

Per un adulto può sembrare un momento normale, ma per lo sviluppo di un bambino rappresenta una vera svolta: è il segnale che la sua memoria e la percezione di sé stanno cambiando.

Secondo uno studio condotto dal Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften insieme alla Technische Universität Nürnberg, nei primi mesi i bambini non fissano i ricordi a partire dalle proprie esperienze, bensì da ciò che osservano negli altri. Fino a quando non hanno consapevolezza del loro «io», la memoria funziona come uno specchio: raccoglie e trattiene soprattutto le azioni delle figure di riferimento.

Osservare per imparare

Se per gli adulti vale il cosiddetto «effetto di autoriferimento» – ricordiamo meglio ciò che ci riguarda direttamente – per i più piccoli è vero il contrario. A rafforzare i ricordi non è tanto il vissuto personale, ma ciò che vedono fare a mamma, papà e alle persone che li circondano. Ecco perché il «mostrare e fare insieme» diventa fondamentale nella crescita.

Il cambiamento arriva intorno ai 18 mesi, quando i bambini iniziano a riconoscersi allo specchio e a pronunciare le prime parole come «me» o «mio». Da lì in poi la memoria si orienta sempre più verso le esperienze personali: provare, sperimentare e ripetere diventano i veri strumenti dell'apprendimento.

Un vantaggio evolutivo

Questa modalità di memorizzazione non è casuale. Nei primi mesi i bambini dipendono completamente dagli adulti: osservare e ricordare cosa fanno le figure di riferimento è un modo per imparare più velocemente ciò che serve alla sopravvivenza e allo sviluppo.

Per i genitori, i risultati dello studio offrono spunti concreti:

Nei primi due anni: i bambini apprendono meglio con gesti chiari, rituali quotidiani e azioni ripetute davanti a loro.

Dopo i due anni: l'apprendimento passa dall'osservazione all'esperienza diretta. Lasciali sperimentare, provare e anche sbagliare: è parte del loro percorso di crescita.

Crescere insieme

Sapere che la memoria dei piccoli evolve in base al loro sviluppo del sé aiuta le famiglie a vivere la quotidianità con maggiore consapevolezza. Nei primi anni, ogni gesto visibile e condiviso diventa un ricordo prezioso, che prepara il terreno all'autonomia futura.

In fondo, il viaggio della memoria nei bambini racconta anche il percorso della loro identità: prima si costruisce guardando agli altri, poi imparando a riconoscere sé stessi.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Rösti lavora a una nuova tassa sulle auto: ecco gli automobilisti che ne saranno colpiti
William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

Altre notizie

Tentativo di phishing. Attenzione a queste false fatture di Apple in circolazione, ecco come comportarsi

Tentativo di phishingAttenzione a queste false fatture di Apple in circolazione, ecco come comportarsi

Spazio. Ecco il primo passo verso le colonie sulla Luna e Marte

SpazioEcco il primo passo verso le colonie sulla Luna e Marte

100 milioni di utenti colpiti. La Russia starebbe censurando le comunicazioni su WhatsApp

100 milioni di utenti colpitiLa Russia starebbe censurando le comunicazioni su WhatsApp