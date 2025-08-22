Nei primi mesi di vita i piccoli non ricordano tanto ciò che vivono, quanto ciò che vedono fare a mamma e papà. Una nuova ricerca spiega perché l'osservazione sia la chiave per imparare e offre spunti utili per i genitori.

Covermedia Covermedia

Un neonato davanti allo specchio sorride, tende la mano e scopre pian piano che quel riflesso è proprio lui.

Per un adulto può sembrare un momento normale, ma per lo sviluppo di un bambino rappresenta una vera svolta: è il segnale che la sua memoria e la percezione di sé stanno cambiando.

Secondo uno studio condotto dal Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften insieme alla Technische Universität Nürnberg, nei primi mesi i bambini non fissano i ricordi a partire dalle proprie esperienze, bensì da ciò che osservano negli altri. Fino a quando non hanno consapevolezza del loro «io», la memoria funziona come uno specchio: raccoglie e trattiene soprattutto le azioni delle figure di riferimento.

Osservare per imparare

Se per gli adulti vale il cosiddetto «effetto di autoriferimento» – ricordiamo meglio ciò che ci riguarda direttamente – per i più piccoli è vero il contrario. A rafforzare i ricordi non è tanto il vissuto personale, ma ciò che vedono fare a mamma, papà e alle persone che li circondano. Ecco perché il «mostrare e fare insieme» diventa fondamentale nella crescita.

Il cambiamento arriva intorno ai 18 mesi, quando i bambini iniziano a riconoscersi allo specchio e a pronunciare le prime parole come «me» o «mio». Da lì in poi la memoria si orienta sempre più verso le esperienze personali: provare, sperimentare e ripetere diventano i veri strumenti dell'apprendimento.

Un vantaggio evolutivo

Questa modalità di memorizzazione non è casuale. Nei primi mesi i bambini dipendono completamente dagli adulti: osservare e ricordare cosa fanno le figure di riferimento è un modo per imparare più velocemente ciò che serve alla sopravvivenza e allo sviluppo.

Per i genitori, i risultati dello studio offrono spunti concreti:

Nei primi due anni: i bambini apprendono meglio con gesti chiari, rituali quotidiani e azioni ripetute davanti a loro.

Dopo i due anni: l'apprendimento passa dall'osservazione all'esperienza diretta. Lasciali sperimentare, provare e anche sbagliare: è parte del loro percorso di crescita.

Crescere insieme

Sapere che la memoria dei piccoli evolve in base al loro sviluppo del sé aiuta le famiglie a vivere la quotidianità con maggiore consapevolezza. Nei primi anni, ogni gesto visibile e condiviso diventa un ricordo prezioso, che prepara il terreno all'autonomia futura.

In fondo, il viaggio della memoria nei bambini racconta anche il percorso della loro identità: prima si costruisce guardando agli altri, poi imparando a riconoscere sé stessi.