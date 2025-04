L'autismo è molto più comune di quanto si pensi e una corretta informazione può abbattere stereotipi e barriere.

Covermedia Covermedia

Con oltre 700.000 adulti e bambini nel Regno Unito ritenuti parte dello spettro autistico, è fondamentale costruire una comprensione reale di questa condizione dello sviluppo.

«La mancanza di comprensione dell'autismo può alimentare stereotipi dannosi e creare barriere inutili», afferma Leanne Cooper-Brown, responsabile del neurosviluppo presso Clinical Partners. «Troppo spesso scuole, luoghi di lavoro e persino servizi sanitari non riescono ad accogliere adeguatamente le persone autistiche, causando esclusioni e disagi evitabili».

In occasione del Mese dell'accettazione dell'autismo, Cooper-Brown aiuta a sfatare cinque dei miti più comuni.

Mito 1: L'autismo colpisce solo poche persone

Verità: l'autismo è molto più diffuso di quanto si creda.

«Si stima che oltre 1 persona su 100 nel Regno Unito sia autistica», spiega Cooper-Brown. «Il numero reale è probabilmente ancora più alto, a causa della sottodiagnosi, specialmente tra donne e gruppi etnici emarginati».

Mito 2: L'autismo è una malattia da curare

Verità: l'autismo non è una malattia, ma una differenza nel funzionamento cerebrale.

«L'autismo è una variazione naturale del modo in cui il cervello elabora il mondo», sottolinea l'esperta. «Non dobbiamo «aggiustare» le persone autistiche, ma creare ambienti inclusivi che permettano loro di prosperare».

Mito 3: Tutte le persone autistiche sono uguali

Verità: l'autismo si manifesta in modo diverso in ogni individuo.

«Essendo uno spettro, non esistono due persone autistiche uguali», chiarisce Cooper-Brown. «Ognuno ha punti di forza e difficoltà differenti e può necessitare di diversi livelli di supporto».

Mito 4: Le persone autistiche non provano emozioni o empatia

Verità: le persone autistiche sentono emozioni intense, ma possono esprimerle in modo diverso.

«Gli autistici provano emozioni profonde», spiega Cooper-Brown. «Ma il modo in cui le esprimono può non corrispondere alle aspettative dei neurotipici. Questo non significa mancanza di empatia, ma richiede un ampliamento della nostra comprensione emotiva».

Mito 5: L'autismo riguarda solo i bambini

Verità: l'autismo può essere diagnosticato a qualsiasi età.

«L'autismo dura tutta la vita», afferma Cooper-Brown. «Riconoscere la condizione anche negli adulti è essenziale per garantire il supporto e le risorse necessarie».