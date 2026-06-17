Che si tratti di dati delle carte di credito, password o cronologie delle chat: gli aggiornamenti regolari dei dispositivi colmano le falle di sicurezza e proteggono i tuoi dati. Immagine: Pexels, Kaboompics

Molte persone proteggono la propria casa con serrature o un estintore, ma trascurano la sicurezza dei propri dispositivi digitali. Eppure gli aggiornamenti software respingono efficacemente gli attacchi informatici.

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Hai fretta? blue News riassume per te Il software obsoleto contiene falle di sicurezza e facilita gli attacchi informatici.

Gli aggiornamenti regolari proteggono dal furto di dati, rafforzano la sicurezza e migliorano le prestazioni dei dispositivi.

Gli aggiornamenti automatici sono sicuri e comodi, ma possono comportare modifiche inaspettate. Mostra di più

Molti conoscono la situazione: mentre si guarda la serie TV preferita, si fa una ricerca importante su Internet o si è nel bel mezzo di una fase di lavoro che richiede concentrazione, sullo schermo appare il messaggio: «Sono disponibili degli aggiornamenti. Si prega di riavviare il computer.»

Il fatto che il sistema ricordi spesso gli aggiornamenti nei momenti meno opportuni è una pura coincidenza. Poiché gli aggiornamenti richiedono tempo, interrompono il flusso di lavoro e modificano determinate funzioni, sono poco apprezzati. Ma perché gli aggiornamenti regolari del software sono così importanti?

Protezione dagli attacchi informatici

Il software di laptop o smartphone può essere paragonato a una casa. Con la stessa regolarità con cui entriamo ed usciamo di casa, ci muoviamo anche nella nostra casa online. Di tanto in tanto sono necessari lavori di ristrutturazione e chi sostituisce le tegole rotte o la serratura della porta si protegge dai ladri e dalle intemperie.

Anche la nostra casa digitale presenta dei punti deboli. App o sistemi operativi obsoleti rendono più facile per i criminali informatici installare malware, ovvero software dannoso, rubare dati o accedere alle webcam. Ciò avviene, ad esempio, tramite attacchi di phishing o durante l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche.

Poiché le tecnologie e le strategie degli hacker cambiano continuamente, le aziende tecnologiche sviluppano costantemente patch e aggiornamenti. Questi chiudono le falle di sicurezza e proteggono dagli attacchi informatici. Gli utenti dovrebbero installare gli aggiornamenti regolarmente e cliccare su «ricordami più tardi» solo in casi eccezionali, soprattutto se il dispositivo viene utilizzato per applicazioni sensibili come l'e-banking, lo shopping online o la dichiarazione dei redditi.

Comodi e sicuri: gli aggiornamenti automatici

Gli aggiornamenti proteggono i dispositivi, ne migliorano le prestazioni e sensibilizzano gli utenti alla sicurezza digitale. Chi si chiede: «Perché il mio sistema non mi ricorda mai gli aggiornamenti?», potrebbe aver attivato la funzione «aggiornamenti automatici». In questo caso, il sistema scarica in background le ultime migliorie di sicurezza senza che sia necessario alcun consenso. È comodo e particolarmente sicuro.

Gli aggiornamenti automatici presentano tuttavia anche degli svantaggi. Richiedono un riavvio e talvolta sorprendono per l’elevato consumo di dati. Inoltre, dopo un aggiornamento alcune app modificano le loro autorizzazioni. Per questo motivo gli utenti dovrebbero controllare regolarmente le loro impostazioni sulla protezione dei dati.

Chi desidera saperne di più sugli aggiornamenti dei dispositivi e sulla sicurezza in Internet, troverà consigli utili e guide su Swisscom Campus.