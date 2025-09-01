  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Microrganismi Ecco il filtro segreto contro il metano negli oceani

Covermedia

1.9.2025 - 16:00

Minuscoli organismi nel fondale marino impediscono a grandi quantità di metano, uno dei gas serra più potenti, di raggiungere l'atmosfera. Una scoperta scientifica che apre la strada a nuove soluzioni contro le emissioni.

Covermedia

01.09.2025, 16:00

01.09.2025, 16:01

Il metano è un gas silenzioso ma pericoloso: inodore, incolore e oltre 25 volte più dannoso del CO2.

Se rilasciato in atmosfera accelera in modo drastico la crisi climatica. Oltre che da discariche, coltivazioni di riso e allevamenti, enormi quantità provengono anche dal fondo degli oceani. Ma proprio lì entra in gioco un alleato invisibile: i microrganismi.

Una ricerca della University of Southern California, pubblicata su Science Advances, ha dimostrato che archei e batteri cooperano in modo sorprendente. Gli archei scompongono il metano liberando elettroni, che i batteri sfruttano insieme al solfato per produrre energia. Questo passaggio avviene attraverso particolari proteine, i citocromi, che agiscono come minuscoli cavi elettrici tra le cellule. Se la connessione si interrompe, l'intero processo si ferma.

Il risultato è che gran parte del metano viene consumata nei sedimenti oceanici, senza arrivare in superficie. «Molti rimarranno sorpresi nel sapere che microbi in luoghi remoti riescano a cooperare in modo così complesso da influenzare processi che riguardano l'intero clima del pianeta», spiega Victoria Orphan, ricercatrice del California Institute of Technology.

Questa scoperta non è solo importante per comprendere l'equilibrio climatico, ma potrebbe avere applicazioni concrete. Se la natura ha già sviluppato un sistema così efficiente, perché non prenderlo a modello? Depuratori, discariche e siti di estrazione di gas naturale potrebbero un giorno sfruttare meccanismi simili per ridurre le emissioni di metano.

Per Hang Yu, autore principale dello studio e oggi docente alla Peking University, lo sguardo va anche indietro nel tempo: «Capire come funzionano queste partnership ci offre indizi su come la vita si sia evoluta per miliardi di anni, anche in condizioni estreme, imparando a utilizzare gas serra potenti come il metano».

Restano aperti alcuni interrogativi fondamentali: è possibile potenziare questo filtro naturale? E le reti elettriche dei microbi possono essere replicate artificialmente? Le prossime ricerche dovranno rispondere a queste domande, con potenziali ricadute decisive per la lotta al riscaldamento globale.

I più letti

Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Roger Federer raggiunge i vari Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James e Magic Johnson
Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna

Altre notizie

Novità. Un nuovo cemento rinfresca le città: fino a 5 gradi in meno senza condizionatori

NovitàUn nuovo cemento rinfresca le città: fino a 5 gradi in meno senza condizionatori

Ecco come funziona. WhatsApp testa una funzione per frenare le fake news

Ecco come funzionaWhatsApp testa una funzione per frenare le fake news

Truffa astuta. Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare

Truffa astutaAttenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare