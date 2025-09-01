Minuscoli organismi nel fondale marino impediscono a grandi quantità di metano, uno dei gas serra più potenti, di raggiungere l'atmosfera. Una scoperta scientifica che apre la strada a nuove soluzioni contro le emissioni.

Covermedia Covermedia

Il metano è un gas silenzioso ma pericoloso: inodore, incolore e oltre 25 volte più dannoso del CO2.

Se rilasciato in atmosfera accelera in modo drastico la crisi climatica. Oltre che da discariche, coltivazioni di riso e allevamenti, enormi quantità provengono anche dal fondo degli oceani. Ma proprio lì entra in gioco un alleato invisibile: i microrganismi.

Una ricerca della University of Southern California, pubblicata su Science Advances, ha dimostrato che archei e batteri cooperano in modo sorprendente. Gli archei scompongono il metano liberando elettroni, che i batteri sfruttano insieme al solfato per produrre energia. Questo passaggio avviene attraverso particolari proteine, i citocromi, che agiscono come minuscoli cavi elettrici tra le cellule. Se la connessione si interrompe, l'intero processo si ferma.

Il risultato è che gran parte del metano viene consumata nei sedimenti oceanici, senza arrivare in superficie. «Molti rimarranno sorpresi nel sapere che microbi in luoghi remoti riescano a cooperare in modo così complesso da influenzare processi che riguardano l'intero clima del pianeta», spiega Victoria Orphan, ricercatrice del California Institute of Technology.

Questa scoperta non è solo importante per comprendere l'equilibrio climatico, ma potrebbe avere applicazioni concrete. Se la natura ha già sviluppato un sistema così efficiente, perché non prenderlo a modello? Depuratori, discariche e siti di estrazione di gas naturale potrebbero un giorno sfruttare meccanismi simili per ridurre le emissioni di metano.

Per Hang Yu, autore principale dello studio e oggi docente alla Peking University, lo sguardo va anche indietro nel tempo: «Capire come funzionano queste partnership ci offre indizi su come la vita si sia evoluta per miliardi di anni, anche in condizioni estreme, imparando a utilizzare gas serra potenti come il metano».

Restano aperti alcuni interrogativi fondamentali: è possibile potenziare questo filtro naturale? E le reti elettriche dei microbi possono essere replicate artificialmente? Le prossime ricerche dovranno rispondere a queste domande, con potenziali ricadute decisive per la lotta al riscaldamento globale.