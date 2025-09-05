Se avete un account Gmail, dovreste almeno cambiare la password ora. Gemini @blue News

Alla luce dell'aumento degli attacchi informatici agli account Gmail, Google invita i titolari a cambiare la password e ad attivare l'autenticazione a due fattori. Ecco cosa si cela dietro l'attività degli hacker.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Google ha lanciato un avvertimento a tutti gli utenti di Gmail dopo che alcuni hacker hanno violato un numero imprecisato di account.

Per ridurre al minimo il rischio, Google consiglia vivamente di cambiare la password, di attivare l'autenticazione a due fattori e di controllare la gestione del proprio account personale.

L'uso del gestore di password di Google è considerato in modo critico, poiché gli aggressori che riescono ad accedere all'account Gmail ottengono anche l'accesso a tutte le password ivi memorizzate.

Google ha lanciato un avvertimento urgente agli utenti del suo servizio di posta elettronica Gmail. Secondo quanto riportato, gli hacker sono riusciti a compromettere un gran numero di account.

Alla luce della potenziale minaccia per oltre 2,5 miliardi di account attivi, il gigante tecnologico invita tutti gli utenti a rivedere e rafforzare immediatamente le proprie misure di sicurezza.

L'avviso, che è stato originariamente raccolto da Android Headlines, sottolinea la gravità della situazione.

Un account Gmail spesso funge da chiave centrale per numerosi altri servizi online, soprattutto per i molti utenti di smartphone Android. Gli attacchi riusciti potrebbero quindi avere conseguenze di vasta portata.

Google raccomanda agli utenti di controllare immediatamente la gestione del proprio account per individuare tentativi di accesso sconosciuti o modifiche della password.

Quest'area è facilmente accessibile tramite l'immagine del profilo nell'app Gmail.

Modifica della password e autenticazione a due fattori

Come misura di protezione primaria, Google consiglia di cambiare la password e di assicurarsi che sia altamente complessa. L'ideale sarebbe un mix di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Tuttavia, la sola password non è più sufficiente.

Google invita gli utenti ad attivare l'autenticazione a due fattori. Questo ulteriore livello di sicurezza può essere realizzato con diversi metodi:

Passkeys: il metodo più sicuro, che consente l'identificazione tramite impronta digitale o riconoscimento facciale.

Codici di conferma: un codice viene inviato via SMS a un numero di telefono memorizzato.

App di autenticazione: utilizzo di un'app separata per generare codici unici.

È possibile utilizzare questi strumenti di sicurezza di Google Controllo sicurezza : con il controllo sicurezza è possibile verificare a colpo d'occhio se sono state attivate tutte le funzioni di sicurezza disponibili per il proprio account Google, ad esempio l'autenticazione a due fattori.

Vengono inoltre elencate le attività relative alla sicurezza, come i nuovi accessi e le app di terze parti che hanno diritti di accesso al vostro account.

Controllo password : questo strumento consente di verificare la sicurezza delle password memorizzate nell'account Google. Controlla se siete stati violati, quanto sono sicure le vostre password e quali di esse utilizzate più di una volta.

Programma di sicurezza : secondo Google, questo programma aggiuntivo è destinato agli utenti «che sono maggiormente a rischio di attacchi online a causa della loro presenza sui media o del loro alto profilo».

Tuttavia, chiunque può iscriversi a questo programma. Il programma limita l'accesso all'account Google da parte di app di terze parti e protegge dai download dannosi. Tutti i login funzionano solo con un passkey o una chiave di sicurezza analogica.

Passkey : i passkey utilizzano dati biometrici come le impronte digitali e il riconoscimento facciale o il blocco dello schermo per effettuare il login.

Sono considerate più sicure della classica password. Per aggiungere una passkey al proprio account Google è necessario disporre di un telefono cellulare, di un computer portatile o di un tablet.

Critiche al gestore di password di Google

Un punto critico che viene discusso in questo contesto è l'uso del gestore di password di Google. Sebbene questo servizio sia comodo, presenta un rischio considerevole. Se gli aggressori violano un account Gmail, ottengono contemporaneamente l'accesso a tutte le password memorizzate.

In questo modo hanno accesso all'intera identità digitale dell'utente. Gli esperti di sicurezza raccomandano pertanto di utilizzare gestori di password indipendenti per proteggere le password separatamente dall'account Google.

Oltre agli attacchi in corso, Google avverte di un generale aumento degli attacchi di phishing, in cui i criminali tentano di rubare i dati di accesso attraverso false e-mail, messaggi di testo o telefonate.

Gli utenti sono quindi invitati a rimanere vigili nella vita quotidiana e a ignorare i messaggi sospetti a nome dell'assistenza Google. Gli ultimi incidenti dimostrano che la sicurezza nello spazio digitale richiede un'attenzione costante.