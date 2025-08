La prima età consigliata per l'acquisto di un telefono cellulare è il compimento del nono anno di età. Tuttavia, la maturità del bambino è più importante dell'età. Immagine: Pexels, cottonbro studio

Che sia solo per le emergenze o anche per l'apprendimento: se usato correttamente, il cellulare aiuta i bambini ad assumersi le proprie responsabilità e a essere raggiungibili - sulla strada per la scuola o in vacanza.

In collaborazione con Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te I genitori dovrebbero seguire da vicino i loro figli quando usano per la prima volta un telefono cellulare, per insegnare loro a usare internet in modo sicuro.

Chi è consapevole dei rischi di contenuti non adatti ha meno probabilità di cadere vittima di frodi e simili.

Molti sistemi operativi dispongono di controlli parentali, limitazioni dei contenuti e simili. Mostra di più

Liste dei desideri, messaggi nascosti o persuasione insistente: i bambini diventano inventivi quando vogliono dire ai genitori che vogliono il loro primo cellulare. Soprattutto quando inizia la scuola dopo le vacanze estive, i genitori o i nonni pensano di acquistare un telefono cellulare per i loro figli, in modo da poterli raggiungere mentre vanno a scuola.

Per molti genitori la decisione è difficile, perché sanno che gli smartphone sono pratici, ma comportano anche rischi come il cyberbullismo o le frodi. Chi non è ancora del tutto convinto da argomentazioni come "ma tutti i miei compagni di classe hanno già uno smartphone" può mettere alla prova le capacità mediatiche dei bambini in modo divertente.

Ben accompagnati attraverso la rete

Che si tratti di telefoni cellulari condivisi con la famiglia, di uno smartwatch per bambini o dell'uso di un telefono cellulare di emergenza: I bambini che hanno già esperienza con il mondo digitale navigano in modo più sicuro. Tuttavia, non è importante solo l'esperienza d'uso, ma anche le competenze mediatiche. Questo aspetto può essere insegnato dagli assistenti in vari modi.

Genitori e figli possono discutere in modo giocoso dei rischi di Internet. Con l'aiuto di giochi di ruolo in cui gli adolescenti esaudiscono i loro desideri sul cellulare con una bacchetta magica, i genitori possono scoprire per cosa il figlio vuole usare il cellulare e quali applicazioni conosce già.

Anche le liste di controllo aiutano a prendere una decisione, in quanto riassumono i criteri più importanti. Purtroppo, i bambini possono imbattersi in contenuti dannosi come pornografia, rappresentazioni di violenza o cyberbullismo su Internet. Gli educatori e gli adolescenti possono giocare a indovinare per discutere su come riconoscere e proteggersi da contenuti non adatti.

Sicurezza attraverso le restrizioni dei contenuti

Una volta presa la decisione di acquistare il primo cellulare di vostro figlio, potete utilizzare le impostazioni e gli strumenti per aiutarlo a utilizzare e gestire le sue attività digitali. Family Sharing per IOS o Family Link per i dispositivi Android aiutano a evitare acquisti indesiderati di app o a limitare i contenuti e il tempo trascorso sullo schermo.

Swisscom offre linee guida, suggerimenti e servizi per l'uso dei media da parte dei bambini e aiuta genitori e figli a utilizzare Internet in modo sicuro e responsabile. Niente ostacola l'esplorazione del mondo digitale!