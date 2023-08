Monica Kissling Christian Thumshirn/blue News

Agosto è un mese di estremi. Nella vostra vita personale possono esserci sconvolgimenti fondamentali che richiedono una nuova direzione.

In agosto è probabile che si verifichino svolte inaspettate sulle quali non avete alcun controllo. Sarete catapultati fuori dalla vostra zona di comfort e dovrete adattarvi a situazioni completamente nuove e ripensare il vostro futuro.

Allo stesso tempo, dovrete confrontarvi intensamente con il passato e a volte subire delle battute d'arresto.

Continuare come prima o ritirarsi?

Le stelle hanno una risposta chiara a questa domanda: ritirarsi.

Resistere alle contraddizioni

Un mix impegnativo di stelle è dato dalle imprevedibili costellazioni di Urano e Luna Nera (Lilith), che si accompagnano a cambiamenti radicali, e dalle numerose retrogradazioni planetarie che avvengono nello stesso periodo.

Queste ultime vi riportano al passato. Ora avete l'opportunità di vedere le esperienze passate sotto una nuova luce. Riconoscete cose che prima vi erano nascoste e potete accettare cose che prima rifiutavate.

Oppure potete dire loro addio con gratitudine; scendere a patti con voi stessi e con i vostri simili.

Che cosa è la vera felicità?

I due pianeti Marte e Giove sono gli unici ad essere in anticipo per tutto il mese. Giove, noto come il pianeta della fortuna, si rivela particolarmente utile.

Vi aiuta infatti a riconoscere la vera felicità: quella che non si basa sullo status o sulla ricchezza finanziaria, ma che viene dall'interno: un sentimento di contentezza e di gratitudine per ciò che accade. Potete creare questa felicità per voi stessi, perché non è legata alle aspettative.

Riconoscere il significato più profondo

Giove è chiamato il pianeta della fortuna, tra l'altro, perché sostiene la ricerca del significato. Aiuta a superare una perdita di senso innescata da un evento critico della vita o da un colpo di fortuna.

Ciò che sembra una catastrofe si può vedere in un contesto più ampio e accettare gradualmente ciò che è immutabile.

Con il tempo, si vedrà non solo ciò che si è perso a causa di un evento doloroso, ma anche ciò che si è guadagnato grazie ad esso. Si tratta di un processo lento. Lasciate che la fiducia cresca in voi.

Rafforzare il corpo

Marte che avanza nella salutare Vergine vi aiuta ad entrare nella vostra energia. Prendetevi cura del vostro benessere fisico ora. Agosto è il mese ideale per una cura o una dieta, per un cambiamento nell'alimentazione o per l'inizio di un'attività sportiva regolare, che può anche essere moderata. Vergine-Marte vi aiuta a essere più modesti. Ora potete apprezzare i piccoli progressi. Potete frenare l'ambizione eccessiva e gestire bene le vostre forze.

Rinunciare alla resistenza

La Vergine è il più pragmatico di tutti i segni zodiacali, il maestro della vita quotidiana. Potete usare la qualità Vergine-Marte per fare chiarezza nelle cose di tutti i giorni.

Potete riordinare, ridurre, creare ordine. Prima al lavoro e in casa, poi nella vostra testa. In questo stato di «ordine» può nascere la chiarezza.

Di conseguenza, potete anche lasciare andare la resistenza che avete opposto alle situazioni insoddisfacenti. Siete pronti ad accettare le cose così come sono.

Accettare le differenze

Dal 27 agosto Marte passa nel segno della Bilancia. Vi aiuta ad accettare le differenze tra voi e le altre persone. «Vivi e lascia vivere» può essere il vostro motto ora.

Né in amore né nelle amicizie o nei rapporti di lavoro deve prevalere un'atmosfera di pace e gioia. Non dovrete più mantenere una facciata superficialmente intatta, apparentemente pacifica e spensierata.

I problemi devono essere nominati e i conflitti devono essere affrontati in modo costruttivo. Questo è un segno di genuino interesse per la vostra controparte. Perché chi non litiga più si è rassegnato. Le relazioni perdono quindi la loro vitalità.

Il potere del passato

Non sempre è possibile seguire con coerenza il percorso desiderato. La costellazione critica di Plutone e del nodo lunare vi fa talvolta lottare con il destino.

Sia perché ricadete in vecchi schemi, sia perché gli eventi del vostro ambiente vi impongono di tornare in una situazione che volevate lasciarvi alle spalle.

Non percepite le svolte e le deviazioni indesiderate solo come eventi estenuanti e superflui. Le deviazioni vi offrono l'opportunità di approfondire una storia e di riconoscere gli elementi essenziali.

Dall'impotenza all'autonomia

È proprio la sensazione di impotenza che può essere un'esperienza preziosa e soprattutto necessaria nel percorso di autoemancipazione.

Cosa non dovete permettere: che altre persone vogliano manipolarvi, controllarvi o costringervi a fare qualcosa. Se questo vi sta accadendo in questo momento, potete prenderne le distanze, perché le forze di trasformazione sono molto forti.

Non aggrappatevi alle relazioni passate

Poiché Venere, la dea dell'amore, è retrograda, non dovete aggrapparvi a un amore passato. Anche se Venere retrograda vi porta in un viaggio nel passato, questo non significa che uno stato precedente possa o debba essere ripristinato.

Piuttosto, è un'opportunità per dare un'altra occhiata ai vostri modelli di relazione. Questo può essere doloroso, ma alla fine sarà molto curativo.

Ora potete riconoscere qual è stato il vostro ruolo in una storia d'amore. Apritevi a una nuova prospettiva e liberatevi dal ruolo di vittima. Resistete alla tentazione di dare la colpa solo al vostro partner.

I giorni favorevoli ad agosto 2023 10-14 agosto: discussioni fruttuose, soluzioni pragmatiche, favorevoli ad accordi e conclusioni di contratti, accomodamento, fair play, apprezzamento, perdono di sé e degli altri (Mercurio-Giove, Sole-Venere-Chirone).

19/20 agosto: relax, unione armoniosa, sostegno reciproco, incontri piacevoli (Sole-Luna Nodo, Bilancia-Luna armoniosa).

25 agosto: decisioni coraggiose, mobilitazione di energie, capacità di influenzare e fare la differenza, prestazioni sportive di alto livello (Marte-Plutone). Mostra di più

Adottare ideali di relazione

Ora distaccatevi anche dagli ideali di relazione. Possono essere ideali della società, come un matrimonio intatto, una vita con figli in una casa unifamiliare, una relazione eterosessuale o anche ideali personali, per esempio quello di una relazione sempre armoniosa. Nuovi modelli di relazione possono trovare spazio nel vostro mondo dell'immaginazione.

Anche una visione glorificata delle relazioni passate non è utile. I bei tempi andati erano davvero così belli? O preferivate reprimere i problemi e sperare che sparissero?

Relazioni aperte

Questo mese, anche il modello della relazione monogama sarà sottoposto a uno stress test. La monogamia è l'ideale comune di una relazione d'amore nella nostra cultura, ma spesso non regge nella realtà.

Agosto mostra come si presenta la realtà delle relazioni. Forse la vostra relazione ha bisogno di aprirsi ora. Questo non significa che dobbiate avere una relazione a tre, soprattutto se non vi sentite a vostro agio.

Può significare che voi e il vostro partner imparate un nuovo modo di gestire la paura della perdita e la gelosia, in modo che entrambi possiate aumentare le vostre attività con altre persone.

Tuttavia, una concezione dell'‹esclusività› nel senso che due persone si vedono solo l'una con l'altra e limitano le relazioni con altre persone è probabile che porti a dei problemi.

Quali emozioni si scatenano?

Il potere dell'abitudine è profondamente radicato in noi, e così spesso rimaniamo in situazioni che in realtà non sono più coerenti - a livello privato e professionale.

Ad agosto queste abitudini si rompono. Urano e Lilith vi scuotono e liberano forti emozioni. Questo è particolarmente vero nella prima metà del mese e durante la potentissima luna nuova del 16 agosto.

Staccarsi dalle esperienze stressanti

Gli eventi che vi colpiscono nel profondo possono portare a cambiamenti fondamentali nella vostra vita. E infine a una vita più libera e intensa. Ora potete liberarvi dalle costrizioni!

Sarà particolarmente liberatorio se riuscirete a dire addio a esperienze dolorose perdonando altre persone. Forse volete chiudere consapevolmente una storia d'amore passata che ancora vi turba con un rituale.

Luna nuova in Leone del 16 agosto 2023. Monica Kissling

È tempo di cambiare direzione

La Luna Nuova in Leone del 16 agosto segna l'inizio di un ciclo lunare che ha tutto! Continuare come prima? Certamente no! Quasi nulla rimane invariato.

Potete sfruttare le energie impetuose per affrontare cambiamenti da tempo attesi nella vostra vita. Dovete trovare un nuovo equilibrio: nelle vostre relazioni amorose così come tra le esigenze professionali, familiari e personali.

Creare spazio per le novità

Tuttavia, non ci sono quasi mai garanzie. Bisogna quindi avere il coraggio di rischiare. E vi è concesso di essere creativi: di modellare la vostra vita al di fuori delle norme.

Siate consapevoli che non decidere o non agire comporta anche dei rischi, probabilmente anche maggiori. In ogni caso, ora dovreste dire addio all'illusione di sapere cosa vi aspetta.

Vivere la propria vita

In agosto siete chiamati a prendervi cura di voi stessi. Le stelle vi sostengono nel percepire i vostri bisogni e nel prendervene cura per primi.

Permettete a voi stessi di mettervi al centro della vostra vita. E prendete una posizione decisa contro ciò che non volete.

Diventate indipendenti dalle opinioni e dalle aspettative degli altri e dalle norme. Solo voi decidete della vostra vita!

Limitarsi a ciò che è necessario e fattibile

È probabile che questo mese ci siano ancora e ancora cambiamenti di rotta. Mercurio diventa retrogrado in Vergine il 23 agosto. Ora dovete rivedere i conti e modificare i vostri piani.

Non costruite castelli in aria, ma concentratevi su ciò che è fattibile. E fate attenzione ai vostri limiti fisici. La Vergine è un segno di terra, un segno di corpo. Vi sfida a usare bene le vostre risorse e a non sforzarvi troppo. Dove dovete uscire adesso?

Adattare il carico di lavoro

Potreste anche chiedervi se volete adeguare il vostro carico di lavoro. Mercurio retrogrado offre sempre una buona opportunità per modificare gli accordi esistenti e rinegoziare i contratti.

Potreste voler fare un passo indietro temporaneo o prendervi una pausa. Oppure potreste liberare la vostra mente dal costante circolo di pensieri instaurando una pratica quotidiana di mindfulness.

Ad esempio, potete fare una meditazione al mattino e/o alla sera. Può essere breve, ma regolare.

I giorni impegnativi ad agosto 2023 8/9 agosto: gelosia, giochi di potere, tradimenti, separazioni improvvise, decisioni radicali in materia di relazioni (Venere-Luna Nera-Urano).

16/17 agosto: eventi inaspettati, incidenti, agitazione, svolte improvvise, nuovi inizi (Sole-Luna-Urano-Luna Nera).

22 agosto: false promesse, disonestà, inganno, imbrogli (amore, denaro), negligenza, mancanza di controllo, evasione, dipendenza (Venere-Giove, Marte-Nettuno).

23 agosto: ritardi, cantieri, scioperi, scoperta e correzione di errori (Mercurio stazionario/ retrogrado).

27 agosto: blocchi, restrizioni, problemi di salute, superamento dei limiti (Sole-Saturno). Mostra di più

Cosa vuole dirvi la vita?

Quando Saturno, il pianeta dell'opposizione, entrerà in scena il 27 agosto, la vita potrebbe darvi un «colpo di grazia».

Invece di arrabbiarvi, dovreste porvi le seguenti domande: Cosa sta cercando di dirmi la vita? Cosa sta cercando di dirmi il mio corpo? Prendete il messaggio sul serio e traetene le dovute conseguenze.

Saturno è il grande maestro e ora potete imparare una lezione importante.

Fiducia nel flusso della vita

La Luna Piena dei Pesci del 31 agosto è una superluna che appare molto più grande delle altre lune piene a causa della sua distanza dalla Terra. I Pesci sono il segno della trascendenza e della spiritualità, quindi questa Luna piena vi invita a connettervi con il vostro lato spirituale.

Prendetevi cura della vostra anima e del vostro corpo che interagiscono tra loro. Siate attenti: a voi stessi e a coloro che vi circondano. Sviluppate la cura di voi stessi e la compassione.

Accettate ciò che è senza giudicare: «È quello che è». Questa Luna Piena vi aiuta a staccarvi dalle preoccupazioni e dalle ruminazioni, a superare le paure e a fidarvi del flusso della vita.

Permettere i cambiamenti

La Luna Piena dei Pesci vi aiuta a diventare più aperti e flessibili, a consentire i cambiamenti e a creare transizioni. Ora potete passare dalla modalità «fare» alla modalità «essere» - e semplicemente essere.

Fidatevi della vostra percezione. E abbiate il coraggio di cambiare i piani o di lasciarli andare completamente.

Ora potete sostituire la frase «devo» con «posso». Permettetevi di vivere la vostra vita in modo rilassato.