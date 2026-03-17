Un gruppo di ricercatori dell'Università del Saarland studia nuove leghe di vetro metallico per ridurre le perdite di energia nei motori elettrici. Il risultato potrebbe rendere più efficienti molti dispositivi, dalle biciclette elettriche ai droni.

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I motori elettrici alimentano oggi una quantità enorme di dispositivi, dalle biciclette elettriche ai droni fino agli spazzolini elettrici.

Sono considerati sistemi molto efficienti, ma non sono privi di perdite: una parte dell'energia elettrica si disperde sotto forma di calore. Il problema riguarda soprattutto i motori di piccole dimensioni e limita prestazioni, efficienza e autonomia dei dispositivi alimentati a batteria.

Per ridurre queste perdite, un gruppo di ricerca guidato dal professor Ralf Busch dell'Università del Saarland sta studiando un materiale insolito: il vetro metallico.

Il funzionamento dei motori elettrici si basa su campi magnetici variabili che fanno ruotare i componenti interni. Nel metallo del motore sono presenti minuscole regioni magnetiche che si riallineano continuamente quando il campo magnetico cambia. Questo processo avviene migliaia di volte al secondo e provoca attriti nel materiale, trasformando parte dell'energia in calore. «E più i motori sono piccoli, più diventano inefficienti», spiega Busch.

Nei motori tradizionali molti componenti sono realizzati con leghe di ferro in cui gli atomi sono disposti in una struttura cristallina ordinata. Questa struttura ostacola il movimento delle regioni magnetiche, aumentando le perdite di energia.

Il vetro metallico, invece, ha una struttura atomica disordinata. Gli atomi non formano un reticolo cristallino e questo permette alle regioni magnetiche di muoversi più liberamente quando il campo magnetico cambia. «Poiché i vetri metallici non possiedono cristalliti, le regioni magnetiche possono spostarsi più facilmente», afferma Busch. Il risultato è meno attrito, meno calore e maggiore efficienza.

Anche piccoli miglioramenti possono avere un grande impatto, perché i motori elettrici sono utilizzati in miliardi di dispositivi. Ridurre le perdite significa consumare meno energia, diminuire il riscaldamento dei motori e aumentare la durata delle batterie. Per dispositivi mobili come e-bike o droni questo potrebbe tradursi in un'autonomia significativamente maggiore.

I ricercatori stanno producendo componenti dei motori con leghe composte per il 70-80 per cento da ferro, utilizzando tecniche di stampa tridimensionale dei metalli basate su un laser che fonde sottili strati di polvere metallica.

Il progetto fa parte di un programma europeo di ricerca finanziato con 3,5 milioni di euro e coinvolge istituti e aziende di diversi Paesi europei. L'obiettivo è trasformare questa ricerca sui materiali in componenti industriali capaci di rendere i motori elettrici più efficienti e duraturi.