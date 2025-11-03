Un team dell'ETH di Zurigo ha creato muscoli artificiali in silicone che si muovono grazie agli ultrasuoni. Senza fili né elettricità, potranno in futuro rendere le procedure mediche più sicure e meno invasive.

Covermedia Covermedia

Un impulso di suono, e un sottilissimo strato di silicone inizia a muoversi.

Nessun filo, nessuna batteria, solo onde ultrasoniche che attivano minuscole bolle d'aria nascoste nel materiale. È il principio alla base di una scoperta firmata dai ricercatori dell'ETH di Zurigo, che hanno sviluppato una nuova generazione di muscoli artificiali capaci di rispondere ai comandi sonori in pochi millisecondi.

Questi tessuti sintetici, descritti in uno studio pubblicato su Nature, potrebbero presto diventare strumenti preziosi per la medicina: dai cerotti intelligenti ai micro-robot che rilasciano farmaci direttamente nei tessuti.

I nuovi muscoli sono membrane trasparenti di silicone, riempite da migliaia di minuscole cavità d'aria, grandi appena un centesimo di millimetro. Quando vengono colpite da ultrasuoni, le bolle oscillano e generano piccole correnti che deformano il materiale. Regolando la frequenza del suono, i ricercatori possono decidere come farlo muovere: piegarsi, aderire a una superficie o ondeggiare come le pinne di un pesce.

«È sorprendente vedere quanto siano delicati e precisi i movimenti che possiamo ottenere solo con il suono», spiega Daniel Ahmed, ingegnere dell'ETH e coordinatore del progetto. In laboratorio il suo team ha costruito un mini-robot a forma di razza marina, soprannominato Stingraybot, che nuota muovendo due sottili membrane di silicone. Tutto avviene senza cavi: l'energia arriva dall'esterno, tramite onde ultrasoniche direzionate.

Ma il potenziale non si ferma qui. I muscoli artificiali possono essere usati come «pelle robotica» su oggetti o superfici biologiche. In un esperimento, una pellicola di silicone applicata su un cuore di maiale è rimasta perfettamente aderente, suggerendo possibili impieghi in cardiochirurgia o per il rilascio localizzato di farmaci. Altri test hanno mostrato che questi materiali possono agire come cerotti attivi, capaci di dosare sostanze terapeutiche direttamente su una ferita o una cicatrice.

Realizzati con silicone biocompatibile, i nuovi muscoli sono leggeri ma potenti: pesano meno di 0,05 milligrammi per millimetro quadrato e generano una forza sorprendente, pur restando stabili e ripetibili. Poiché gli ultrasuoni vengono già impiegati in ambito medico per diagnosi e terapie, la loro applicazione su questi materiali risulta potenzialmente sicura per il corpo umano.

Secondo Ahmed, «questi muscoli artificiali potrebbero rendere gli interventi più precisi e meno invasivi». La loro combinazione di flessibilità, velocità di reazione e controllo remoto rappresenta un passo avanti decisivo verso una medicina più «morbida» – capace di operare in armonia con il corpo anziché forzarlo.

Dai micro-robot che navigano nei tessuti ai cerotti intelligenti che si adattano alla pelle, la tecnologia dei muscoli sonori apre la strada a una nuova era in cui la cura passa attraverso la leggerezza, l'ingegno e il suono.