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Guerra tra servizi Musk attacca WhatsApp con la sua app di messaggistica... ma cosa può fare XChat?

Martin Abgottspon

16.4.2026

Elon Musk vuole trasformare X in una super app.
Elon Musk vuole trasformare X in una super app.
ChatGPT @blueNews

La nuova app di messaggistica di Elon Musk per iPhone sarà lanciata alla fine di questa settimana. XChat funziona completamente senza numero di telefono, ma le promesse sulla privacy sembrano un po' diverse dalla realtà.

Martin Abgottspon

16.04.2026, 12:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • XChat verrà lanciata sull'App Store il 17 aprile, inizialmente solo per iPhone e negli Stati Uniti.
  • L'applicazione consente di effettuare chiamate e chat senza numero di telefono, nonché di cancellare i messaggi e bloccare gli screenshot.
  • Nonostante la promessa di «nessun tracciamento», l'app raccoglie la posizione, i contatti e la cronologia delle ricerche.
Mostra di più

L'app di messaggistica XChat verrà rilasciata questo fine settimana.

Elon Musk ha annunciato l'applicazione per la prima volta a metà del 2025 e venerdì sarà disponibile sull'App Store. Inizialmente sarà scaricabile solo per iPhone e iPad, ma sembra sia in preparazione una versione per Android.

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La promessa centrale di XChat è tanto semplice quanto insolita per gli utenti di Whatsapp: effettuare chiamate senza numero di telefono dovrebbe diventare la norma.

Il profilo viene infatti creato tramite l'account X. Questo protegge almeno uno dei dati personali più sensibili che le app di messaggistica raccolgono abitualmente.

Profondamente integrata nell'ecosistema X

XChat non è un messenger a sé stante, ma un tassello del più ampio Progetto X di Musk.

Il miliardario sogna ancora di trasformare l'azienda in una sorta di super app. Sul modello della cinese WeChat, una piattaforma che unisce social network, servizi di pagamento e comunicazione sotto un unico tetto.

L'integrazione delle app non è quindi un accessorio, ma una strategia.

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Le schermate mostrate nell'App Store mostrano una serie di funzionalità: messaggi che si cancellano da soli, chiamate tra dispositivi, blocco degli screenshot per i singoli contatti e crittografia end-to-end.

Secondo la descrizione, la pubblicità e il tracciamento saranno completamente assenti.

A prima vista assomiglia al servizio di messaggistica Signal sotto molti aspetti, ma il punto è che dovrebbe essere molto di più. E probabilmente è anche una vera e propria piovra di dati.

Protezione dei dati con qualche «ma»

Nonostante la promessa di «nessun tracciamento», la descrizione dell'app elenca una notevole collezione di dati raccolti: posizione, contatti, cronologia delle ricerche e contenuti pubblicati.

Questi ultimi non dovrebbero essere collegati al profilo dell'utente, ma la voce non spiega come ciò sia compatibile con la promessa di totale assenza di tracciamento.

Non si tratta di un problema marginale. Proprio perché XChat commercializza la mancanza di un numero di telefono come un vantaggio per la protezione dei dati, la mancanza di chiarezza in altre aree è più grave.

La fiducia in un nuovo messenger non si crea con le parole del marketing, ma con la trasparenza. E questo finora è mancato.

Prima gli Stati Uniti, poi forse gli altri

XChat sarà lanciato ufficialmente negli Stati Uniti il 17 aprile. Resta da vedere se e quando seguirà una versione europea o svizzera.

Per gli utenti europei, forse bisognerà attendere che l'applicazione sia sottoposta ai requisiti più severi del GDPR (General Data Protection Regulation) dell'UE.

Se alla fine XChat potrà diventare una vera minaccia per WhatsApp non dipende tanto dalle funzionalità quanto da una domanda che ogni utente deve porsi: a chi affido le mie comunicazioni, e a quale prezzo?

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