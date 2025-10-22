Un team di ricercatori tedeschi e francesi ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale ispirato al cervello umano. Il sistema, chiamato Predictive Coding Light, riduce drasticamente il consumo energetico senza perdere in precisione.

Il cervello umano è una macchina di efficienza straordinaria: con appena 20 watt di potenza, quanto una piccola lampadina, governa pensiero, linguaggio, memoria ed emozioni.

Le attuali intelligenze artificiali, invece, richiedono migliaia di watt e interi data center per svolgere compiti simili.

Un gruppo di scienziati del Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS), in collaborazione con colleghi francesi, ha deciso di capire come la natura riesca a «risparmiare energia» così bene. Il risultato è un modello innovativo chiamato Predictive Coding Light (PCL), descritto su Nature Communications: un sistema che imita il modo in cui il cervello elabora le informazioni e consuma fino all'80% in meno di energia rispetto alle reti neurali tradizionali.

«Le sinapsi inibitorie sembrano avere un ruolo chiave nel modo in cui il cervello gestisce le informazioni sensoriali in modo efficiente», spiega Jochen Triesch, direttore dello studio. «Finora le consideravamo solo come una sorta di «freno» generale, ma la loro funzione predittiva è molto più sofisticata».

Il principio di base si chiama codifica predittiva: il cervello non elabora tutto ciò che percepisce, ma ignora ciò che è prevedibile e si concentra solo su ciò che cambia o sorprende. Questo approccio consente di risparmiare energia e reagire più velocemente agli stimoli nuovi.

Il modello PCL riproduce questo stesso meccanismo. Grazie a una rete di sinapsi «frenanti», il sistema filtra i segnali ridondanti e trasmette solo le informazioni nuove. Nei test condotti con immagini e gesti, la precisione è rimasta elevata, ma il numero di impulsi elettrici generati – e quindi il consumo energetico – è crollato.

Quando applicato a telecamere «event-based», che registrano solo i cambiamenti di luce come fa la retina umana, il modello PCL ha mostrato risultati notevoli: ha mantenuto la stessa accuratezza dei sistemi convenzionali consumando fino a cinque volte meno energia. In pratica, un compito che oggi richiede 1000 watt potrebbe essere svolto con appena 200 watt, l'equivalente di un laptop acceso.

Questa scoperta potrebbe avere impatti enormi: ridurre il fabbisogno energetico di server, smartphone, robot o sensori ambientali significherebbe rendere la tecnologia più sostenibile e meno costosa.