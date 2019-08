New entry di bellezza: i prodotti da non perdere

Young woman applying facial moisturizer at mirror in bathroom When: 14 Feb 2018 Credit: Julia Haack/Westend61/Cover Images Source: Julia Haack/Westend61/Cover Imag

La nostra routine è stabile, ma a volte cambiare non guasta. Ecco da dove cominciare.

Le grandi marche sono generalmente un porto sicuro in qualsiasi settore, e in particolare se parliamo di prodotti di bellezza. Ma il market pullula di brand più piccoli, meno noti, ma che offrono prodotti altrettanto sensazionali. Ecco le new entry da non perdere assolutamente.

Nomad cosmetics

Le formule cruelty-free di questo brand comprendono palette e collezioni basate sulla location, dunque possiamo scegliere tra Sydney, Berlin o Havana (la geografia si vede dalla confezione!). Se vogliamo una palette per gli occhi dai colori accesi e brillanti optiamo per Marrakesh, mentre New York offre sfumature più sottili con un accenno di glitter.

Bee Yu

Il brand neozelandese che fa splendere i suoi prodotti integrando il suo prezioso miele di Manuka e l’apitossina (o veleno d'ape), che stimola la produzione di collagene e elastina, per una pelle più tonica, giovane ed idratata. Tra gli ingredienti c'è anche la pappa reale, carica di aminoacidi, acidi grassi e vitamine del gruppo B, fenomenali per l’aspetto della pelle.

Uoma

Un marchio interamente di make-up, con il prodotto stella Say What? Foundation, il fondotinta disponibile in ben 51 tonalità diverse (ha superato le 50 di Rihanna)r, e anche 6 sottotoni tra cui scegliere.

Lumene

L’industria finlandese fa concorrenza a quella sudcoreana, e ha come sede Lapland, dove il sole tramonta verso la fine di novembre e non spunta più fino a metà gennaio. Le risorse naturali di questa terra speciale – acqua di fonte, sabbia e terra dell’era glaciale – sono il vero cuore del brand. Di Lumene non perdiamoci Glow con il primer Instant Glow UV Primer SPF30 e la maschera Glow Reveal Peeling Mask.