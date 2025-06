Ora è chiaro: WhatsApp sta introducendo la pubblicità. Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Niente pubblicità nelle chat di WhatsApp, ma le cose stanno cambiando. L'applicazione di messaggistica istantanea sta infatti introducendo, per la prima volta, la pubblicità e si sta aprendo a nuove fonti di guadagno con modelli di abbonamento per i canali.

Hai fretta? blue News riassume per te« WhatsApp sta introducendo le pubblicità nelle aree «Stato» e «Canali», ma anche contenuti a pagamento e modelli di abbonamento.

Secondo Meta, le chat, i gruppi e le chiamate continueranno a non contenere pubblicità, che appariranno solo nella scheda «Notizie».

Si teme che questo sia solo l'inizio e che Meta possa utilizzare le aree private per la pubblicità anche a medio termine. Mostra di più

«Niente pubblicità, niente fronzoli»: questa frase era una volta la promessa di WhatsApp. Ma quei giorni sono finiti. L'app di messaggistica istantanea, che appartiene al gruppo Meta, ha annunciato l'introduzione di annunci pubblicitari con effetto immediato.

Quello che per molto tempo è stato solo un pettegolezzo, ora è una realtà: WhatsApp mostra gli annunci pubblicitari nella funzione «Stato» e «Canali».

In futuro i contenuti commerciali saranno visualizzati anche dove prima gli utenti vedevano gli aggiornamenti degli amici o delle organizzazioni iscritte. E non è tutto: ora sono inclusi anche i canali con un modello di abbonamento a pagamento.

Ecco come si presentano le pubblicità

Gli annunci si presentano in due forme:

1. «Annunci di stato» delle aziende abbonate: questi post hanno l'aspetto di normali storie, ma sono stati messi in evidenza dalle aziende in cambio di un pagamento.

2. «Pubblicità di scoperta» per i canali non abbonati: i contenuti a pagamento che non avete mai richiesto appaiono ora anche nelle raccomandazioni.

E per tutti coloro che vogliono più contenuti ma sono disposti a pagare? In futuro, alcuni canali potranno essere attivati solo tramite abbonamento.

Le chat rimangono prive di pubblicità (per ora)

Le chat private, i gruppi e le chiamate rimarranno privi di pubblicità, assicura Meta. «Il nostro obiettivo è quello di non disturbare le vostre chat personali», afferma l'azienda.

Gli annunci pubblicitari appariranno solo nella scheda «Notizie».

È solo l'inizio?

Anche Facebook e Instagram - parte del gruppo Meta - hanno iniziato in modo innocuo, ma ora le pubblicità appaiono ovunque.

E sebbene WhatsApp sottolinei che le chat rimangono tabù, questo potrebbe cambiare in futuro. L'azienda ha già testato messaggi non richiesti, con la scusa di informare gli utenti su nuove funzioni.