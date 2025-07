Una scoperta della Hebrew University di Gerusalemme spiega perché il Botox non danneggia i nervi e potrebbe diventare una risorsa preziosa per curare patologie come emicrania cronica, Parkinson e sclerosi multipla.

Covermedia Covermedia

Il Botox è noto per cancellare le rughe, ma la sua vera forza potrebbe risiedere altrove.

Oltre all'uso estetico, il botulino è già impiegato per alleviare spasmi muscolari, tremori e forme gravi di emicrania. Ora, una nuova ricerca mostra che l'effetto non si limita a rilassare i muscoli: il Botox interagisce direttamente con i neuroni, senza però danneggiarli. Il motivo? Le cellule nervose attivano un sofisticato sistema di autodifesa molecolare.

Un team dell'Università di Gerusalemme ha scoperto che i neuroni, esposti al Botox, rilasciano piccole sequenze di RNA – frammenti noti come tRFs – che bloccano i segnali biologici responsabili della morte cellulare. Questo spiegherebbe perché, pur interferendo con la trasmissione nervosa, il Botox non provoca lesioni permanenti. È la prima prova concreta che il sistema nervoso possiede un meccanismo interno capace di proteggersi da sostanze tossiche, almeno in dosi controllate.

Il dato è cruciale non solo per la sicurezza dei pazienti, ma anche per l'innovazione in campo neurologico. Se questi frammenti di RNA riescono a evitare il degrado neuronale, potrebbero diventare la base di nuove terapie contro malattie degenerative come Parkinson, sclerosi multipla o SLA. Secondo la professoressa Hermona Soreq, coautrice dello studio, «questa risposta naturale potrebbe essere sfruttata in modo mirato per rallentare la morte cellulare».

Gli esperimenti, condotti su colture di cellule nervose umane, hanno evidenziato che i neuroni trattati con Botox producono specifiche molecole che inibiscono forme di stress ossidativo e tossicità da ferro, due condizioni tipiche nelle malattie neurodegenerative. Lo stesso pattern è stato osservato anche in modelli animali, suggerendo che si tratti di un meccanismo evolutivo comune.

Questa scoperta apre scenari inediti: non solo un uso medico più sicuro del Botox, ma anche la possibilità di combinare il trattamento con terapie genetiche basate su RNA, per prolungare gli effetti positivi e ridurre le dosi necessarie. Potrebbe persino cambiare l'approccio alla cura di patologie in cui i neuroni muoiono lentamente, offrendo nuove speranze terapeutiche.

Insomma, il Botox non è più solo una questione di bellezza. Dietro la sua reputazione da antirughe si nasconde un potenziale biologico tutt'altro che superficiale. E questa volta, a beneficiarne, potrebbe essere il cervello.