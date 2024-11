Covermedia

Igiene e sicurezza alimentare sono essenziali per prevenire il norovirus e le intossicazioni alimentari.

L'intossicazione alimentare e il norovirus possono facilmente essere confusi, poiché entrambi presentano sintomi simili come nausea, vomito e diarrea.

«È facile confondere il norovirus con l'intossicazione alimentare, poiché i sintomi sono quasi identici e comprendono nausea grave, diarrea, crampi allo stomaco e vomito», spiega Niamh McMillan, responsabile della farmacia di Superdrug. «Il norovirus è il tipo di virus più comune che causa la gastroenterite, un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino. È noto anche come «virus del vomito invernale» per la sua prevalenza nei mesi più freddi, ma può essere contratto in qualsiasi periodo dell'anno».

L'esperta chiarisce poi che l'intossicazione alimentare è causata dall'ingestione di alimenti contaminati. «L'intossicazione alimentare è dovuta al consumo di alimenti contaminati da batteri, parassiti o virus nocivi che infettano l'apparato digerente».

Niamh sottolinea che i sintomi del norovirus possono manifestarsi dagli 8 ai 12 giorni e includere vomito persistente, diarrea, mal di testa e vertigini. Al contrario, i sintomi dell'intossicazione alimentare si presentano più rapidamente, entro 2-6 ore, e possono comprendere dolori, brividi, febbre e perdita di appetito.

Anche se evitare completamente il norovirus o le intossicazioni alimentari non è sempre possibile, ci sono alcune precauzioni che si possono adottare:

Lavarsi accuratamente le mani Lavarsi le mani regolarmente aiuta a prevenire la diffusione di germi. «Non sottovalutate il vantaggio di lavarvi accuratamente le mani con un sapone antibatterico per almeno 20 secondi», consiglia Niamh. «Questo è particolarmente importante dopo essere stati in luoghi pubblici o aver toccato superfici ad alto traffico come maniglie, pulsanti degli ascensori o corrimano».

Sicurezza alimentare Per prevenire l'intossicazione alimentare, è essenziale conservare e cuocere correttamente gli alimenti. «Assicuratevi che tutti gli alimenti, in particolare la carne, siano cotti a fondo», spiega l'esperta. «L'uso di un termometro può garantire che il cibo raggiunga una temperatura sufficientemente alta per eliminare i batteri nocivi».

Mantenere le distanze Il norovirus è altamente contagioso, quindi evitate il contatto con persone infette. «Il norovirus può essere trasmesso tramite contatto diretto con una persona infetta, superfici contaminate o alimenti e acqua. È fondamentale mantenere pulite e disinfettate le aree circostanti», avverte Niamh. «Una persona affetta dal norovirus è più contagiosa dal momento in cui manifesta i primi sintomi fino ad almeno tre giorni dopo la guarigione».

