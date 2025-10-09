  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Salute Una nuova terapia ferma l'avanzata del tumore alla prostata

Covermedia

9.10.2025 - 16:00

Una combinazione di farmaci promette di rallentare significativamente il progresso del tumore alla prostata, soprattutto nei pazienti con mutazioni genetiche.

Covermedia

09.10.2025, 16:00

09.10.2025, 16:07

Il tumore alla prostata è tra i più diffusi, ma quando le varianti aggressive non rispondono ai trattamenti ormonali tradizionali, la situazione si complica notevolmente.

Oggi, però, una nuova speranza emerge da una vasta ricerca internazionale: una combinazione di farmaci potrebbe rallentare significativamente il progresso della malattia, soprattutto nei pazienti con mutazioni genetiche che rendono il tumore particolarmente aggressivo.

Lo studio, pubblicato su Nature Medicine, ha coinvolto 696 uomini con carcinoma prostatico metastatico. Ai partecipanti sono stati somministrati tre farmaci: Abiraterone e Prednisone, già utilizzati nel trattamento del tumore, e Niraparib, un nuovo inibitore PARP. Questi farmaci, in particolare Niraparib, bloccano un meccanismo di riparazione delle cellule tumorali, rallentando la crescita del tumore.

Risultati promettenti nei pazienti con mutazioni BRCA

La combinazione ha mostrato risultati straordinari, in particolare nei pazienti con mutazioni genetiche nei geni BRCA1 o BRCA2, che controllano la riparazione dei danni al DNA. La ricerca ha dimostrato che, per questi pazienti, il rischio di progressione della malattia si riduce del 48%, quasi la metà rispetto a chi segue solo la terapia standard.

«Con questa combinazione di farmaci, possiamo ritardare la recidiva del tumore e, potenzialmente, prolungare significativamente la vita dei pazienti», afferma il professor Gerhardt Attard, leader dello studio e ricercatore presso l'UCL Cancer Institute.

Un aspetto fondamentale della nuova terapia è la sua capacità di intervenire precocemente, proprio quando il tumore è ancora sensibile agli ormoni.

I più letti

Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
ChatGPT diventa un paradiso dello shopping: l'inizio di una nuova era?
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati
ChatGPT mette in campo l'undici più forte di sempre

Altre notizie

Controversia sul controllo. L'UE potrà presto leggere le vostre chat private sul cellulare?

Controversia sul controlloL'UE potrà presto leggere le vostre chat private sul cellulare?

«Qubit molecolari». Piccoli come molecole, grandi come Internet: il primo passo verso il vero web quantistico

«Qubit molecolari»Piccoli come molecole, grandi come Internet: il primo passo verso il vero web quantistico

Contro gli umani. Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati

Contro gli umaniShock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati