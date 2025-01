La lista di emoji viene costantemente ampliata. (immagine d'archivio) Keystone

Un albero senza foglie, un'impronta digitale e una barbabietola: queste e altre emoji potranno presto essere utilizzate nei servizi di messaggistica. Il Consorzio Unicode ha annunciato che saranno disponibili nel primo trimestre del 2025.

Il Consorzio Unicode stabilisce lo standard internazionale per la codifica dei caratteri, di cui fanno parte anche le emoji. I produttori di software per la telefonia mobile sono guidati da tale codifica, per cui i simboli pubblicati da Unicode saranno presto presenti su buona parte dei telefoni cellulari.

In teoria dovrebbero arrivare entro la primavera di quest'anno, anche se in precedenza l'uscita era già stata rimandata.

I nuovi simboli includono un'impronta digitale, una barbabietola e un tocco di colore.

La giuria decide

È stato incluso anche un albero senza foglie: questo simbolo intende richiamare l'attenzione sulla siccità causata dai cambiamenti climatici. «Il cambiamento climatico, il collasso ambientale e la siccità prolungata anno dopo anno stanno diventando parte della nostra vita quotidiana», ha scritto Brian Baihaki, che ha presentato le emoji.

Tutte le menti creative possono rivolgersi a Unicode per la creazione di nuove emoji. Tutto quello che viene richiesto è una buona spiegazione del valore aggiunto del carattere presentato.

Non sono ammessi loghi o persone specifiche: sarà una giuria a decidere quali riusciranno a passare.

Altri caratteri in arrivo

Un elenco di Unicode mostra quali emoji sono già state proposte e respinte e quali potrebbero essere pubblicate. Secondo l'elenco, «acne», «sigaretta elettronica», «tampone» e «lasagne» non sono state accettate.

Più avanti nel corso dell'anno potremo vedere una «creatura pelosa», ad esempio, che rappresenta in sostanza uno Yeti. Anche un «volto distorto» in stile fisheye è tra le novità di quest'anno, così come anche il torsolo di una mela.

Le emoji rivelano qualcosa sulla personalità

Secondo i ricercatori dell'Indiana University e del Kinsey Institute negli Stati Uniti, le persone che usano più spesso le emoji hanno una maggiore intelligenza emotiva.

Questi simboli sono infatti un modo per trasmettere contenuti e comunicare in modo più efficace. E il modo in cui vengono utilizzate rivela qualcosa sulla persona.