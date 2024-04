Rimettere a posto l’intestino è possibile: ecco come affrontare la fastidiosa patologia.

Covermedia

C'è molta informazione sulla sindrome dell'intestino irritabile (IBS) su internet, ma non tutta è accurata.

Nonostante sia relativamente comune, ci sono ancora molte concezioni errate e informazioni fuorvianti sulla sindrome dell'intestino irritabile.

Questo può causare isolamento e incomprensione.

Entrando nel Mese della Consapevolezza sull'IBS questo aprile, la Nutrizionista Principale di ProVen Probiotics, Adrienne Benjamin, mette in chiaro diverse teorie sull'IBS.

La gravità causa l'IBS

La teoria secondo cui la gravità causerebbe l'IBS è stata esaminata dall'esperta, che la trova piuttosto insolita.

«Quando ho sentito per la prima volta che si suggeriva la gravità come causa dell'IBS, sono rimasta sorpresa. È un'idea fuori dal comune e probabilmente non molti la prendono in considerazione seriamente. Tuttavia, le pratiche consigliate da questa teoria, come fare esercizio, rilassarsi e stimolare il nervo vago, possono effettivamente essere di aiuto. Queste azioni hanno dimostrato di aiutare alcune persone a gestire meglio i sintomi dell’IBS».

L'IBS è ereditario

Se hai un parente con l'IBS, potresti essere più propenso a sviluppare la condizione.

«Gli studi mostrano che i parenti di un individuo con l'IBS hanno da due a tre volte la probabilità di contrarre l'IBS rispetto alla popolazione generale, ma ci sono così tanti altri fattori coinvolti con l'IBS che questo non è sempre un segnale chiaro – e potrebbe in realtà essere più legato ai modelli alimentari, di stile di vita e di gestione dello stress familiari che a qualcosa di ereditario», spiega l'esperta.

Solo cambiamenti drastici nella dieta possono curare l'IBS

C'è una credenza comune che sia necessario apportare cambiamenti drastici alla propria dieta per curare l'IBS.

«Non esiste una singola cosa che possa alleviare i sintomi dell'IBS per tutti e potrebbe essere che tu stia reagendo a cibi specifici o ci siano una serie di questioni sottostanti», afferma Adrienne. «Se soffri di IBS, capire quali cibi ti influenzano può aiutare ad alleviare o eliminare i sintomi e tenere un diario alimentare può aiutare in questo».

La nutrizionista aggiunge: «Non raccomanderei cambiamenti dietetici drastici a lungo termine, anche se una dieta di eliminazione può aiutare nel breve termine a identificare i cibi scatenanti».

Solo le donne soffrono di IBS

Sebbene l'IBS sia più comune nelle donne, può anche colpire gli uomini.

«Le ricerche indicano che l'IBS colpisce le donne molto più frequentemente degli uomini, con un rischio doppio per le donne di sviluppare questa condizione. Quindi, pur essendo più diffuso tra le donne, anche gli uomini possono essere affetti da IBS».

Covermedia