Gli occhi gonfi possono spesso essere gestiti con semplici accorgimenti nello stile di vita, ma a volte sono segnali di condizioni mediche più serie.

Gli occhi gonfi, noti anche come borse sotto gli occhi, possono essere temporanei e legati a fattori comuni come mancanza di sonno o allergie.

Ecco come prevenirli e trattarli in modo efficace.

Perché abbiamo gli occhi gonfi?

«Il bulbo oculare si trova in una cavità ossea chiamata orbita, rivestita di grasso», spiega la dottoressa Elizabeth Hawkes, oculista e chirurgo oculoplastico. «Il grasso è trattenuto da una struttura nota come setto orbitale, sottile come la carta. Con il tempo, il setto si indebolisce e il grasso prolassa in avanti, causando borse e occhi gonfi».

Trattamenti casalinghi per gli occhi gonfi

Spesso il gonfiore può essere ridotto con semplici cambiamenti nello stile di vita, come dormire di più e aumentare l'assunzione di acqua.

«Il gonfiore può essere innescato o aggravato da fattori come mancanza di sonno, allergie, fumo, congestione nasale, disidratazione e consumo eccessivo di sale», avverte la dottoressa Hawkes. «Monitorate questi fattori per vedere se si notano miglioramenti».

Condizioni di salute associate agli occhi gonfi

A volte, il gonfiore può essere segno di patologie oculari o condizioni mediche sottostanti.

«Malattie come orzaioli, blefarite e congiuntivite possono causare gonfiore e spesso sono secondarie a infezioni o allergie», aggiunge Hawkes. «Anche problemi medici come disfunzioni tiroidee e linfomi possono provocare gonfiore palpebrale».

L'effetto del trucco sugli occhi gonfi

Lo sfregamento degli occhi può peggiorare il gonfiore, quindi è importante essere delicati quando si rimuove il trucco.

«Rimuovete il trucco con attenzione e delicatezza, evitando di strofinare gli occhi», consiglia Hawkes. Per questo scopo, suggerisce l'uso di struccanti delicati come l'Optase Life Sensitive.

Palline di ghiaccio e rimedi aggiuntivi

Un ulteriore consiglio della dottoressa Hawkes è l'uso di palline di ghiaccio, che migliorano il flusso sanguigno nella zona sotto gli occhi.

«I globi di ghiaccio minimizzano l'infiammazione e le borse, favoriscono il drenaggio linfatico, riducono la pressione sinusale e il rossore, stimolando la circolazione per donare alla pelle una luminosità radiosa, simile a una doccia fredda per il viso», conclude l'esperta.