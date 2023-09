In occasione della Settimana Nazionale della Salute degli Occhi, l'ottico Wut Win di Feel Good Contacts ha bocciato alcune delle credenze più popolari sulla vista.

Esistono molti miti comuni sugli occhi e la vista. Ma quali sono veri e quali falsi?

In occasione della Settimana Nazionale della Salute degli Occhi, l'ottico Wut Win di Feel Good Contacts ha sfatato alcuni dei miti più comuni sulla vista.

Mangiare carote migliora la visione notturna

Forse il mito più comune, secondo cui le carote possono aiutarci a vedere al buio, è sia vero che falso.

«La visione notturna in realtà non esiste, tuttavia c'è del vero in questo mito», rivela Wut. «Le carote sono ricche di vitamina A, che permette agli occhi di funzionare meglio in condizioni di scarsa illuminazione, ma di notte non riuscirete a vedere così chiaramente come di giorno».

Non si può starnutire con gli occhi aperti

Molte persone insistono sul fatto che è impossibile starnutire con gli occhi aperti perché se lo si fa si rischia di perdere un bulbo oculare.

«Se anche voi credete a questa storia raccapricciante, sarete felici di sapere che si tratta solo di una leggenda», chiarisce Wut. «Gli occhi che si chiudono quando si starnutisce sono un riflesso naturale, probabilmente per evitare di trasferire i batteri agli occhi durante lo starnuto».

Stare seduti vicino alla TV danneggia gli occhi

Quando eravate giovani, probabilmente avete sentito dire che stare troppo vicini alla TV vi avrebbe fatto venire gli occhi quadrati.

«L'uso prolungato degli schermi può causare un affaticamento temporaneo degli occhi perché naturalmente si sbattono meno le palpebre», dice l'esperto. «Sentire la necessità di sedersi molto vicino mentre si guarda la TV può indicare che una persona è miope e potrebbe aver bisogno di indossare occhiali da vista».

Tutti i bambini nascono con gli occhi azzurri

Un altro mito comune che viene spesso diffuso è che tutti i bambini nascono con gli occhi azzurri.

«Non è vero. In realtà, in tutto il mondo nascono più persone con gli occhi marroni che blu».

Leggere in penombra fa male agli occhi

Si pensa comunemente che leggere in penombra possa danneggiare gli occhi, e in parte è vero.

«Anche se la lettura in condizioni di scarsa illuminazione non danneggia la salute degli occhi, essa provoca un affaticamento degli occhi che può causare un disagio temporaneo», spiega l'ottico.

Covermedia