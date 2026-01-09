  1. Clienti privati
Ecco come Olio d'oliva contraffatto, ora i controlli sono immediati

Covermedia

9.1.2026 - 16:37

Una tecnologia sviluppata in Germania permette di verificare l'autenticità dell'olio d'oliva direttamente sul posto, con risultati in pochi minuti e senza analisi di laboratorio.

Covermedia

09.01.2026, 16:37

 L'olio d'oliva è uno dei prodotti alimentari più esposti alle frodi. Prezzi elevati, domanda costante e filiere complesse rendono difficile garantire che ciò che è indicato in etichetta corrisponda davvero al contenuto della bottiglia. Finora, individuare un prodotto contraffatto richiedeva analisi di laboratorio lunghe e costose.

Un nuovo dispositivo portatile sviluppato da diversi team della Fraunhofer-Gesellschaft, uno dei principali enti di ricerca applicata in Germania, promette di cambiare questo scenario. Il sistema consente di controllare l'autenticità dell'olio direttamente al momento della consegna o dell'acquisto, fornendo una valutazione in pochi minuti.

Il funzionamento

La tecnologia utilizza una versione miniaturizzata della gascromatografia, analizzando le sostanze organiche volatili rilasciate dall'olio.

Queste «impronte chimiche» variano in base all'origine, alla freschezza e alla composizione del prodotto.

Confrontando il profilo rilevato con campioni di riferimento, il dispositivo è in grado di segnalare possibili diluizioni, false indicazioni di provenienza o processi di invecchiamento.

Semplice e alla portata di tutti

Il sistema è progettato per essere semplice da usare: è grande quanto una borsa a tracolla e può essere impiegato anche da personale non specializzato dopo una breve formazione. «Ci rivolgiamo a chi lavora ogni giorno nel controllo merci, senza bisogno di competenze chimiche», spiega Tilman Sauerwald del Fraunhofer IVV.

Grazie alla forte miniaturizzazione dei componenti, il dispositivo mantiene una precisione sufficiente per molte applicazioni nel controllo alimentare. I primi test sono promettenti e in futuro la tecnologia potrebbe essere adattata anche ad altri alimenti, rafforzando la lotta contro le frodi nel settore agroalimentare.

