Per loro, il rischio principale di X è "l'assenza di moderazione e i parametri degli algoritmi", che "favoriscono il proliferare di contenuti di odio e la diffusione di teorie complottiste e di scetticismo climatico". (Foto simbolica) Keystone

Oltre 80 associazioni francesi, tra cui La Ligue des droits de l'Homme, France Terre d'asile e Emmaüs France, annunciano l'uscita da X, il social network di proprietà del miliardario Elon Musk, divenuto a loro avviso «un grave pericolo».

Keystone-SDA SDA

«Lasciando X, siamo del tutto consapevoli di privarci di un canale di comunicazione per mettere in luce le nostre azioni, le nostre lotte, interrogare, sensibilizzare», scrivono le 87 ONG e associazioni in un intervento pubblicato sul quotidiano Le Monde.

«Ma questo strumento che ai suoi inizi poteva venire usato come un nuovo spazio di libertà d'espressione, è diventato un grave pericolo per quest'ultima e per il rispetto della dignità delle persone», si prosegue nel testo firmato da associazioni come La Cimade, France Nature Environnement, Greenpeace France o APF France Handicap.

Per loro, il rischio principale di X è «l'assenza di moderazione e i parametri degli algoritmi», che «favoriscono il proliferare di contenuti di odio e la diffusione di teorie complottiste e di scetticismo climatico».