Con il settore estetico che evolve rapidamente, le tecnologie non invasive stanno guadagnando popolarità. Scopri le innovazioni che stanno ridefinendo la bellezza e il ringiovanimento, dai lifting non chirurgici alla rigenerazione del cuoio capelluto.

Covermedia Covermedia

Il settore dell'estetica medica sta vivendo una vera e propria rivoluzione, con un passaggio da trattamenti invasivi a tecniche non chirurgiche che lavorano in armonia con la biologia naturale del corpo.

Secondo Dr. Leah Clinics, la domanda di filler dermici è diminuita del 25% nei primi sei mesi del 2024, segnalando una transizione verso trattamenti più naturali e duraturi. Tecniche come l'idratazione laser, il modellamento non chirurgico e il biohacking cutaneo stanno emergendo come soluzioni innovative per chi cerca bellezza a lungo termine.

1. Lifting non chirurgico 'Invisilift' con Endolift Endolift è una delle tecnologie più promettenti per il lifting non chirurgico. Utilizza una fibra laser sottilissima per sciogliere il grasso e stimolare la produzione di collagene, migliorando la tonicità e la definizione della pelle senza necessità di incisioni. La dottoressa Nina Bal, che utilizza questo trattamento, afferma: «Endolift è l'alternativa non chirurgica più vicina a un lifting facciale e alla liposuzione. È un trattamento minimamente invasivo che stimola il collagene e ristruttura la pelle senza danneggiarla».

2. Idratazione laser-iniettata con BabyFace BabyFace è un trattamento che migliora l'assorbimento dei principi attivi per un'idratazione profonda e duratura, con risultati visibili senza bisogno di recupero. È particolarmente utile per combattere le linee sottili e migliorare l'elasticità della pelle. Natasha Clancy, facialist di celebrità, afferma: «BabyFace offre risultati eccellenti per ridurre le linee sottili, trattare la pigmentazione e rassodare la pelle».

3. Ozempic Makeover: Lifting facciale post-perdita di peso L'aumento dell'uso dei farmaci GLP-1, come Ozempic, ha portato a una crescente domanda di lifting facciali. La rapida perdita di peso può causare la perdita di volume e lassità cutanea, ma Thermage FLX è la scelta ideale per migliorare l'elasticità della pelle dopo questi cambiamenti. Utilizzando la radiofrequenza per rassodare e liftare la pelle, il trattamento è particolarmente efficace per il rassodamento del viso. Dr. Rita Rakus, che utilizza Thermage FLX, spiega: «Thermage è l'unico trattamento che rinnova il collagene senza gli effetti collaterali di altri trattamenti. È perfetto per il rassodamento della pelle post-perdita di peso».

4. Rigenerazione dei capelli con Keralase Keralase è un trattamento che utilizza la tecnologia laser LaseMD Ultra per stimolare la crescita dei capelli nei primi stadi di diradamento. Questo approccio non invasivo è perfetto per chi cerca soluzioni naturali per la salute del cuoio capelluto. Il trattamento crea microcanali nel cuoio capelluto, permettendo ai fattori di crescita di penetrare profondamente. È particolarmente adatto per chi sta vivendo una perdita di capelli iniziale o chi cerca di mantenere un cuoio capelluto sano.

Le tecniche non chirurgiche stanno veramente rivoluzionando il settore della bellezza, offrendo soluzioni naturali, efficaci e durature. Con la giusta combinazione di trattamenti, è possibile ottenere risultati sorprendenti senza dover ricorrere a interventi invasivi.