Google vuole trasformare la sua intelligenza artificiale in uno strumento universale per la vita quotidiana. Questo mette il gigante di Internet in rotta di collisione con ChatGPT & co.

DPA, Martin Abgottspon dpa

I chatbot come ChatGPT hanno spesso messo in ombra Google negli ultimi tempi, ma il gigante di Internet sta passando al contrattacco.

Alla conferenza degli sviluppatori Google I/O, l'azienda ha presentato la sua visione di come l'intelligenza artificiale dovrebbe accompagnare gli utenti in ogni momento e semplificare le loro vite.

Le fotocamere degli smartphone e degli occhiali per computer svolgono un ruolo centrale in questo senso, consentendo all'intelligenza artificiale di vedere ciò che le persone guardano.

Il cuore del piano si chiama Gemini, che deve rappresentare la risposta di Google a ChatGPT & co. Sotto questo nome c'è un insieme di modelli di IA per vari compiti, dalle ricerche web personalizzate ai consigli d'acquisto automatizzati.

«Sistema universale di intelligenza artificiale»

All'I/O i dirigenti di Google non hanno lasciato dubbi sulle ambizioni dell'azienda. «La visione finale per l'app Gemini è quella di trasformarla in un sistema di AI universale», ha dichiarato Demis Hassabis, il top manager responsabile dell'intelligenza artificiale.

Questo servizio dovrebbe essere personalizzato per gli utenti e offrire loro i propri consigli in modo proattivo, invece di limitarsi a reagire alle loro richieste.

La base del rilancio di Google è il suo ruolo di motore di ricerca dominante da anni, che raccoglie praticamente tutte le informazioni su Internet e ha un filo diretto con gli utenti.

In concorrenza con i nuovi rivali dell'intelligenza artificiale, anche Google sta migliorando la ricerca sul web con l'AI. La visione è che invece di un elenco di link web, gli utenti riceveranno risposte più dettagliate e potranno porre ulteriori domande.

Google ha fatto il primo passo in questa direzione un anno fa con il riepilogo delle informazioni da parte dell'intelligenza artificiale sopra gli altri risultati di ricerca. Questa funzione raggiunge già più di 1,5 miliardi di utenti, ha dichiarato il CEO Sundar Pichai.

Il prossimo livello per le modalità di ricerca

La fase successiva è la modalità AI, in grado di fornire risposte più dettagliate e ragionate alle opzioni di ricerca. Ad esempio, la modalità AI potrebbe imparare a fornire consigli per gli acquisti quando si cerca un elettrodomestico.

Se si sta cercando un appartamento o i biglietti per un evento, il software dovrebbe essere in grado di cercare autonomamente sul web la migliore selezione.

Se lo si desidera, il programma potrebbe anche prenotare un appuntamento per vedere un appartamento in questa cosiddetta «modalità agente». Se avete impostato un avviso di prezzo per la ricerca di prodotti, anche in quel caso Gemini dovrebbe essere in grado di aiutare.

Istruzioni per la riparazione di biciclette

In un'altra dimostrazione, Google ha fatto vedere come l'intelligenza artificiale può aiutare a riparare una bicicletta.

Non solo è possibile chiedere a Gemini i pezzi di ricambio adatti e chiedergli di procurarli, ma è anche possibile puntare la fotocamera dello smartphone su singole viti e chiedergli quali strumenti sono necessari.

Per tenere le mani libere, la fotocamera posta sugli occhiali assumerà un ruolo dominante.

All'I/O, Google ha anche mostrato dei prototipi di occhiali sottili in grado di visualizzare informazioni nel campo visivo dell'utente. Resta tuttavia da vedere quando questi dispositivi potranno arrivare sul mercato.

ChatGPT & co. come sfidanti

Google ha dominato le ricerche su Internet per oltre due decenni. Tuttavia, gli utenti si stanno rivolgendo anche a chatbot AI come ChatGPT o Perplexity. Mentre Google presenta ancora principalmente un elenco di link web, almeno in parte, i nuovi rivali si concentrano sulla fornitura di risposte dirette.

Non è chiaro se il noto motore di ricerca ne stia già risentendo. L'azienda guadagna la maggior parte del suo denaro dalla pubblicità nell'ambiente di ricerca web, e questa attività ha continuato a crescere negli ultimi tempi.

Allo stesso tempo, il top manager di Apple Eddy Cue ha recentemente causato un piccolo terremoto quando ha testimoniato in tribunale che le richieste di Google dal browser web Safari dell'azienda produttrice di iPhone sono per la prima volta diminuite. Google ha replicato di aver registrato comunque un aumento complessivo dai dispositivi Apple.

Anche in modalità AI, i link degli inserzionisti potevano essere visualizzati ai margini dello schermo in cambio di denaro. Dopo tutto, i ricavi pubblicitari devono continuare a fluire.

Questo ha reso scettico l'analista del settore Gene Munster: «Non credo che una risposta semplice avvolta nella pubblicità sia ciò che i consumatori vogliono».

L'intelligenza artificiale impara a conoscere gli utenti dalle e-mail

Gli utenti dovrebbero essere in grado di personalizzare maggiormente la ricerca dando all'IA l'accesso alle loro applicazioni Google, come Gmail.

Se l'utente è in viaggio, il software gli consiglierebbe di visitare una galleria d'arte, ad esempio, perché saprebbe che gli interessa grazie alle newsletter a cui è iscritto. Potrebbe anche sapere dalle ricerche precedenti, ad esempio, che preferite sedervi all'aperto nei ristoranti.

Alcune nuove funzioni saranno inizialmente rilasciate solo negli Stati Uniti o nell'area sperimentale di Google Labs, non ancora disponibile in Svizzera. Altre saranno inizialmente offerte nell'abbonamento Google AI Ultra, che sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti a un prezzo di circa 250 dollari al mese.

L'intelligenza artificiale è anche al centro di altri annunci di Google alla I/O. Ad esempio, l'azienda sta entrando nel settore dei camerini virtuali. Il software cerca di utilizzare le conoscenze sulla corporatura dell'utente e sul materiale dell'abbigliamento per calcolare come i capi si adattino al meglio.

Con Veo 3, Google sta migliorando il suo software AI che genera video in modo da renderlo adatto anche all'uso professionale. Per la prima volta, è in grado di generare automaticamente i suoni giusti per le immagini correlate.