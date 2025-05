Meta AI è qui per restare. blue News

L'intelligenza artificiale dei prodotti Meta è progettata per semplificare la vita di tutti i giorni. Diverse nuove funzioni sono attualmente in fase di test. Ma dove l'intelligenza artificiale è davvero utile e dove è solo fastidiosa?

WhatsApp sta integrando la sua IA più a fondo nella finestra di chat e sta testando nuove funzioni nella versione beta.

Tra queste, ad esempio, i riassunti delle chat di gruppo e gli sfondi generati dall'intelligenza artificiale.

Meta promette una protezione completa dei dati attraverso l'elaborazione temporanea e crittografata dei contenuti. Mostra di più

WhatsApp sta testando un'integrazione più incisiva della sua AI interna in una nuova versione beta, a dimostrazione della serietà con cui Meta intende trasformare l'applicazione di messaggistica in un centro di comunicazione intelligente.

L'accattivante cerchio blu dell'intelligenza artificiale, che già funge da interfaccia per Meta AI, in futuro apparirà in modo ancora più evidente, direttamente nella finestra di chat.

È probabile che le reazioni a questa novità siano divise. Molti utenti trovano già l'anello dell'intelligenza artificiale invadente. Ma Meta non si scompone.

Il prossimo aggiornamento potrebbe far sì che l'IA diventi un partner di dialogo anche senza essere interpellata. Letteralmente.

Sintesi con la semplice pressione di un tasto

In particolare, secondo WABbetaInfo, Meta sta testando una funzione di riepilogo delle chat di gruppo nella versione beta 2.25.15.12 di Android. Un pulsante corrispondente appare direttamente nella chat.

Lo scopo è quello di fornire un orientamento quando centinaia di messaggi rimangono senza risposta. Ad esempio, dopo un'intensa giornata di lavoro o un fine settimana fuori casa.

L'intelligenza artificiale fornisce una panoramica riassuntiva con un semplice tocco del dito. Chiunque si trovi in un gruppo di appassionati di calcio e non sappia perché improvvisamente c'è un'accesa discussione sull'arbitro, ad esempio, riceverà in pochi secondi l'essenza della conversazione.

L'intelligenza artificiale è progettata per riassumere le cronologie delle chat di WhatsApp con un semplice clic. WABbetaInfo

Personalità ancora più spiccata

Ma WhatsApp non vuole utilizzare l'intelligenza artificiale solo per l'elaborazione del testo: anche l'aspetto visivo dell'app è destinato a diventare più personalizzato.

A tal fine, gli sviluppatori stanno sperimentando una funzione che consente di generare sfondi di chat da parte dell'IA tramite l'inserimento di testo.

Gli utenti possono inserire semplici istruzioni, come «Deserto al tramonto» o «Orso panda in un autobus a due piani» e l'IA fornisce diverse varianti di immagini che differiscono per stile, colore e livello di dettaglio.

I risultati vengono adattati automaticamente al formato di visualizzazione e possono essere regolati nuovamente se non si è soddisfatti.

La funzione consente di creare uno sfondo separato per ogni chat o di definire un design standardizzato per tutte le conversazioni a livello globale.

Promessa di protezione dei dati con sicurezza tecnica

Meta sottolinea che non c'è alcun rischio per la privacy. La funzione si basa sulla cosiddetta «elaborazione privata». Il contenuto del messaggio deve lasciare il dispositivo solo in forma criptata, essere elaborato temporaneamente e cancellato immediatamente.

L'accesso alle informazioni da parte di WhatsApp o META è escluso.

Se si vuole comunque fare a meno del supporto dell'intelligenza artificiale, è possibile farlo... o almeno in parte. La funzione può essere disattivata specificamente per le singole chat nelle impostazioni alla voce «Privacy avanzata». Ciò significa che l'IA non ha più accesso ai messaggi e ai media condivisi.