L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. Gli Acquario dovrebbero cogliere le opportunità e realizzare le loro idee insieme a persone che la pensano come loro.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Siete sempre stati dei trendsetter. Ora che il pianeta della trasformazione Plutone è entrato definitivamente nel vostro segno zodiacale - e vi rimarrà fino al 2043 - è definitamente arrivato il vostro momento.

Le idee lungimiranti che prima erano considerate folli da chi vi circonda sono sempre più in sintonia con lo spirito del tempo.

Cogliete l'occasione e sfruttate una lacuna del mercato: realizzate le vostre idee insieme a persone che la pensano come voi!

Impegnatevi a progredire

Se non volete fondare subito una start-up, potete attivarvi nel tempo libero.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

Qual è la vostra visione di un mondo migliore? In quale ambito e in quale forma volete impegnarvi?

Per voi dell'Acquario non si tratta mai solo di obiettivi personali, ma di questioni sociali. Troverete il vostro scopo nella vita e la vostra felicità se riuscirete a difendere i vostri valori.

Diventare concreti

È importante che le vostre idee non rimangano più solo teorie, ma si traducano in pratica. È l'unico modo per scoprire cosa funziona davvero e per crescere come persona.

Ad esempio, potreste lavorare come attivisti o raccoglitori di fondi per una fondazione di beneficenza, un'organizzazione, un partito politico, un sindacato o un'associazione.

Oppure sviluppare le vostre capacità di comunicazione come oratori. Nel 2025, potrete sensibilizzare il pubblico sulle vostre preoccupazioni.

Impegnarsi

Per il vostro sviluppo personale è importante che prendiate un impegno vincolante e a lungo termine.

Ciò significa rinunciare a parte dell'indipendenza che vi sta tanto a cuore. Così facendo non perderete nulla, ma guadagnerete qualcosa, ovvero l'esperienza di un legame profondo con altre persone.

