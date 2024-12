L'astrologa: «I Vergine dovrebbero concedersi più tempo libero»

I nativi della Vergine compiono gli anni tra il 24 agosto e il 23 settembre. Immagine: pixabay/lenahelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come rendere il 2025 il vostro anno fortunato. I nativi della Vergine compiono gli anni tra il 24 agosto e il 23 settembre.

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale di Blue News: l' astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Riordinare e creare ordine è la vostra competenza principale, ma questa forza non deve sempre e solo andare a beneficio degli altri. Liberarsi del disordine è ciò che vi renderà davvero felici nel 2025.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

È meglio fare un elenco delle cose a cui volete dire addio subito: Mobili che non vi piacciono più, vestiti che non indossate, libri che non leggete...

E siate il più radicali possibile. In quanto Vergine, probabilmente conoscete il «principio di Marie Kondo».

Il riordino può essere per voi un processo di meditazione e di pulizia. Lo utilizzate per creare ordine nella vostra casa, ma anche nella vostra testa e nel vostro cuore.

Concedetevi il lusso di vivere senza un piano.

Nello spazio appena creato si possono creare nuove cose. Prima di tutto, questo significa semplicemente più tempo libero per voi. Tempo in cui potete fare tutto ciò che vi va di fare.

Non avere un piano, semplicemente non dover fare nulla. Soprattutto, questo è anche un esercizio di fiducia. Fiducia nel fatto che le cose si risolveranno senza il vostro costante impegno. Sensi di colpa? Lasciateli andare! La cura di sé è ora la priorità assoluta.

Aiutate dove vi porta gioia

Con il nuovo anno potrete anche dire addio alle persone che vi prosciugano costantemente le energie e vi danno poco in cambio. Ma in questo caso dovete prendere per il naso voi stessi.

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

Questo significa non offrirsi più volentieri per qualsiasi tipo di aiuto, soprattutto se l'altra persona non vuole consigli. Aiutate dove potete fare concretamente la differenza.

La felicità sta nella riduzione

Potete ridurre o riorganizzare il vostro carico di lavoro. Se diminuire non è possibile, prendetevi una pausa. Ascoltate di nuovo più attentamente la vostra voce interiore e apritevi alle esperienze spirituali. Non è necessario camminare sul Cammino di Santiago per farlo. La consapevolezza nella vita di tutti i giorni è sufficiente.

