Nuove terapie e un marcatore innovativo aprono la strada a cure personalizzate contro una rara forma di tumore ovarico resistente alla chemio.

Colpisce spesso donne giovani, cresce lentamente, ma può diventare letale.

Il carcinoma sieroso a basso grado dell'ovaio (LGSC) è una forma rara di tumore che nasce da lesioni inizialmente benigne. Dopo l'asportazione, molte pazienti sono dichiarate libere da malattia, ma in alcuni casi la neoplasia torna in forma invasiva e insensibile alla chemio.

Un nuovo studio internazionale, guidato dal Max-Planck-Institut per la Biochimica e dalla University of Chicago, ha svelato i meccanismi della trasformazione e individuato nuovi bersagli terapeutici. Utilizzando la tecnologia Deep Visual Proteomics, i ricercatori hanno tracciato l'evoluzione del tumore, osservando come già nella fase di transizione si attivino vie molecolari che rendono le cellule capaci di invadere i tessuti.

Secondo Ernst Lengyel, «il carcinoma sieroso a basso grado metastatico è tra le sfide più complesse, soprattutto perché colpisce pazienti giovani e risponde poco ai farmaci».

Tra i fattori chiave, l'attivazione del gene NOVA2, normalmente espresso solo nel cervello, ma presente esclusivamente nei tumori maligni. «Abbiamo dimostrato che NOVA2 influisce fortemente sulla capacità delle cellule tumorali di diffondersi», spiega Lisa Schweizer, prima autrice. Il silenziamento del gene ha bloccato la proliferazione delle cellule tumorali.

La terapia sperimentata nei modelli preclinici combina Milciclib, un inibitore del ciclo cellulare, con Mirvetuximab, una molecola che veicola un farmaco tossico alle cellule tumorali. I risultati: significativa riduzione della massa tumorale.

In tutto sono stati individuati 16 bersagli molecolari, aprendo la strada a nuovi farmaci e a una medicina personalizzata. Marker come NOVA2 potrebbero presto essere usati anche per la diagnosi precoce e per monitorare il rischio di recidiva.

«Questa analisi ad altissima risoluzione ci consente di ricostruire l'evoluzione del tumore dalla fase benigna a quella invasiva», conclude Matthias Mann, direttore del Max-Planck-Institut. Per molte pazienti in età fertile, la nuova combinazione terapeutica potrebbe rappresentare una svolta concreta verso cure su misura.