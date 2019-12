Partorire in acqua: non è più rischioso del parto «normale»

Sleeping newborn baby girl When: 01 Mar 2017 Credit: Gemma Ferrando/Westend61/Cover Images Source: Gemma Ferrando/Westend61/Cover I

Le donne che scelgono di mettere al mondo il loro bambino in questo modo non corrono più rischi.

Sono tante le mamme che scelgono di dare luce al loro piccolo in acqua. E secondo i ricercatori della Università del Michigan, USA, non si tratta di un parto pericoloso. O almeno non più pericoloso dell’alternativa più comune, sul letto dell’ospedale.

Per lo studio il team ha analizzato 397 parti in acqua e 2.025 parti sul letto, osservando un risultato equivalente nei casi di ricovero dei neonati in terapia intensiva.

Anche il tasso di emorragie post-parto era simile per le donne di entrambi i gruppi.

Alcuni ospedali e centri medici, attualmente, non offrono l’opzione di partorire in acqua per il presunto rischio di infezioni per il neonato, e la possibilità di rottura del cordone ombelicale durante il parto. Alcune cliniche americane dispongono tuttavia di vasche da bagno per la comodità delle donne che stanno per partorire, le quali, al momento del parto, vengono trasferite su un letto.

Secondo la dottoressa Ruth Zielinski, dovrebbero essere più numerosi i centri medici che offrono questa opzione a tutte le donne che desiderano partorire immerse nell’acqua.

La co-autrice della ricerca Lisa Kane Low aggiunge: «Il nocciolo della questione è che se si usano le tecniche giuste i risultati sono molto positivi».

Il team della dottoressa Zielinski è ora impegnato in ulteriori studi per comprendere anche il livello di benessere mentale e di soddisfazione delle donne che scelgono di partorire in acqua, rispetto a quelle che partoriscono sul lettino.

La ricerca è stata pubblicata nella rivista scientifica Birth.