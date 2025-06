Sono due condizioni comuni, ma non vanno confuse. L'esperta di pelle e estetica Nina Prisk, fondatrice di Update Aesthetics, spiega le differenze tra queste due problematiche, le cause e come affrontarle nel modo più efficace.

Covermedia Covermedia

Spesso si tende a considerare pelle secca e pelle disidratata come sinonimi, ma in realtà si tratta di due condizioni distinte, seppur simili nell'aspetto.

Per chiarire cosa le differenzia e come intervenire correttamente, Nina Prisk, esperta di pelle e fondatrice di Update Aesthetics, ha illustrato le caratteristiche principali, le cause scatenanti e i trattamenti più indicati.

La pelle secca

La pelle secca si presenta generalmente opaca, con squame visibili e una sensazione di tensione. «La pelle secca tende a sembrare e sentirsi squamosa e tesa», spiega l'esperta.

«Spesso si manifesta con linee sottili e crepe che non solo creano un invecchiamento precoce, ma possono anche essere dolorose e antiestetiche».

Diversi fattori possono contribuire alla secchezza cutanea. La principale causa è una carenza di olio o sebo, che compromette la funzione barriera della pelle. A influire sono anche predisposizione genetica e condizioni ambientali.

«Questi fattori possono avere un impatto particolarmente significativo nella stagione fredda, quando le basse temperature esterne e il riscaldamento interno possono seccare la pelle», osserva Nina.

La pelle disidratata

La pelle disidratata, al contrario, è caratterizzata da una mancanza di acqua, che si traduce in un aspetto spento, maggiore sensibilità e la comparsa di piccole rughe.

«La pelle disidratata tende a sembrare spenta e può avere una maggiore sensibilità, oltre a linee sottili e rughe», afferma Nina Prisk.

A determinare la disidratazione cutanea è la carenza di liquidi all'interno dell'organismo. Questo squilibrio può dipendere da un'insufficiente assunzione di acqua, ma anche da fattori alimentari come l'eccesso di caffeina o alcol. Anche l'ambiente gioca un ruolo importante.

«Questi fattori esterni sono fondamentali nel determinare i livelli di idratazione della pelle», spiega l'esperta, sottolineando l'effetto disidratante di vento freddo e bassa umidità.

Come trattare la pelle secca

Per contrastare la pelle secca, Nina consiglia l'utilizzo di idratanti dalla consistenza ricca ed emolliente, in grado di ripristinare gli oli naturali cutanei. È fondamentale evitare detergenti troppo aggressivi e preferire formulazioni delicate e idratanti.

«Mantenere la temperatura della doccia bassa e ridurre il tempo sotto l'acqua aiuta la pelle a mantenere i suoi oli naturali, che sono fondamentali per l'umidità», consiglia Nina.

Come trattare la pelle disidratata

Nel caso della pelle disidratata, il primo passo è migliorare l'idratazione interna attraverso una maggiore assunzione di acqua. In aggiunta, è utile scegliere prodotti skincare con ingredienti come l'acido ialuronico, noto per la sua capacità di trattenere l'umidità e limitarne l'evaporazione.

«Gli umidificatori possono anche essere molto utili per mantenere l'aria umida, migliorando così i livelli di idratazione della pelle», aggiunge Nina.

Quando la pelle è carente di sebo, come nel caso della secchezza, è necessario rafforzare la barriera lipidica con trattamenti nutrienti. Se invece il problema riguarda l'idratazione, la priorità è reintegrare l'acqua persa.

Due approcci differenti, ma entrambi fondamentali per mantenere una pelle sana e luminosa, soprattutto nei periodi in cui le condizioni ambientali mettono a dura prova l'equilibrio cutaneo.